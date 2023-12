スパイク・チュンソフトは12月22日より、PC向けタイトルをお得な価格で販売する「ウィンターセール 2023」を、14日間の期間限定でSteamで開催中。計35タイトルを出品し、最大80%オフの特別価格で提供している。期間は、2024年1月5日3時まで。

今回のセールでは、『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』が60%オフ、『AI: ソムニウム ファイル』が80%オフ、『ANONYMOUS;CODE(アノニマスコード)』が20%オフと、さまざまなタイトルが対象となっている。

全タイトルなどは下記の特設ページを参照してほしい。

<対象タイトル 一覧>

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28372/

<Steam特設ページ>

https://store.steampowered.com/publisher/SPIKECHUNSOFT/sale/SCWinter23

【ピックアップタイトル】

『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

7480円 → 2992円(60%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1449200/

『AI: ソムニウム ファイル』

4400円 → 880円(80%オフ)

https://store.steampowered.com/app/948740/

『ANONYMOUS;CODE』

7000円 → 5600円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2291020/