505 GamesとRabbit & Bearは4月23日、新作RPG『百英雄伝』をPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)向けに発売開始すると発表した。

価格はPS/Switch/Xbox版が5830円、Steam版が5680円、Epic Games Store版が5880円となる。

『百英雄伝』リリースタイミング

・PS5/PS4/Switch:2024年4月23日9時

・XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store):2024年4月23日23時

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事も掲載中。こちらもあわせてチェックしてもらいたい。

ローンチトレーラー公開中!

本日公開のローンチトレーラーでは美しい3D背景、ドット画で描かれる英雄たち、本作に使用されているセリフと豪華声優陣によるボイスが、サラ・オレインさんが歌う主題歌「Flags of Brave」とともに楽しめる。

『百英雄伝』ストーリー

さまざまな種族、多様な文化を持つ国々が混在するオールラーン大陸。「諸国連合」と「ガルディア帝国」は「原初の魔導レンズ」を探す共同任務を行うことになった。

友好のきっかけになると思われたこの任務だったが「魔導レンズ」の神秘的な力をめぐり、国々は次第に戦争への道を突き進んでゆく。

主人公ノア、セイ、メリサは、それぞれの想いを抱える百を超える英雄たちと出会い、戦乱に終止符を打つべく戦っていく。

百を超える英雄たちの群像劇。RPG『百英雄伝』とは

シナリオを故・村山吉隆氏、キャラクターデザインを河野純子氏が手掛け、クラウドファンディング「Kickstarter」2020年ゲームカテゴリにて「資金調達額第1位」を獲得、世界中のファンの支援を受け開発が決定した新作RPG。

2022年には本作に先駆けて物語の前日譚となるアクションRPG『百英雄伝 Rising』が発売した。

100名以上のキャラクター

物語の3人の主人公は諸国連合の警備隊士「ノア」、ガルディア帝国の若き士官「セイ・ケースリング」、古代遺跡を守るガーディアンの少女「メリサ」。

神秘的な力を持つ「魔導レンズ」をめぐる戦乱の中、ノアたちの元には、多様な価値観と自らの信念を持った英雄(キャラクター)たちが、一人、また一人と集い、やがてその仲間の数は、100名を超えることになる。

「ドット画キャラ+3D空間」で紡がれる、壮大な群像劇

物語は高精細なドット画で描かれる100名以上の英雄たちと、3Dで作り込まれた「オールラーン大陸」の世界を融合させた新たな表現で紡がれて行く。

通常バトルは「ターン制コマンドバトル」を採用。仲間にした英雄たちと、最大6名編成の自分好みのパーティを組める。

個性豊かな攻撃スキルや、特定の仲間同士でパーティを組むことで繰り出せるさまざまな連携攻撃「英雄コンボ」は超爽快!

英雄たちの想いを演出する「様々なバトルイベント」

本作では通常の「ターン制コマンドバトル」のほか、ストーリーが進行すると、英雄同士が1対1で戦う「一騎打ち」と、国同士が軍を編成して戦う「戦争」というバトルイベントが発生。

「一騎打ち」では相手の動きを読み、3つの選択肢の中から次の行動を選ぶ。そして「戦争」ではシミュレーションゲームのように戦場全体を俯瞰して、自軍をどのように動かすかが、勝利へのカギとなるだろう。

英雄たちの想いがぶつかり合う、没入感のあるバトルイベントを体験しよう!

街づくり要素と多彩なミニゲーム

戦乱の世に終止符を打つために、英雄たちが集う場所「本拠街(ほんきょまち)」。新たな仲間が加わることで、さまざまなお店や施設を作って街を拡張していける。

さらに、特定の英雄たちを仲間にすることで、「ベーゴマ」「エッグフットレース」「カードゲーム」「料理対決」「釣り」「劇場」など、多彩なミニゲームが遊べるようになっていく。

人びとの営みがもたらす、エネルギッシュな街へ。英雄たちと一丸となって街を発展させて、戦いに備えよう!

100名以上の英雄たち、一人ひとりに豪華声優陣を起用

物語に登場する100名以上の英雄たちそれぞれに豪華声優陣を起用している。また、2022年に発売された本作の前日譚アクションRPG『百英雄伝 Rising』の主人公「CJ」「イーシャ」「ガルー」も、ボイス付きで本作に登場!

メインストーリーのほか、英雄たちを好みの配役で楽しめる「劇場」などのミニゲームで、豪華声優陣の「名演」を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:百英雄伝(英語タイトル:Eiyuden Chronicle)

ジャンル:RPG

販売:505 Games

開発:Rabbit & Bear Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:発売中(2024年4月23日)

価格:

PS Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

ニンテンドーeショップ:通常版5830円

Microsoft Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

Steamストア:通常版5680円/デジタルデラックスエディション8700円

Epic Games Store:通常版5880円

CERO:B(12歳以上対象)

【デジタルデラックスエディション内容】

●『百英雄伝』ゲーム本編

●楽旅パック×1(消耗品アイテムセット:やくそう×6/いやしのお香×4/復活薬×2/帰還の封石×3/金貨×1)

●本拠街カスタム用オブジェ(像)×1

●シーズンパス[河野純子氏 描きおろしスペシャル壁紙×3/追加シナリオ~セイの章/追加シナリオ~メリサの章/追加シナリオ~マーカスの章/本拠街 模様替えパック(黄金郷の外観/ピンクの外観)]

●デジタル ミニ・アートブック

●デジタル サウンドトラック

©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.