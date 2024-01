セガは1月30日、PC(Steam/Epic Games Store)版の『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)について、『龍が如く8』の発売を記念したコラボレーションを行なうと発表。

本コラボレーションでは、ヒーローのコムラッドとファッシーに使用可能なコラボスキンパック「龍が如く8スキンパック」を無料配信している。

※PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One版への配信は後日となります。決定次第公式サイトなどでお知らせします。

「龍が如く8スキンパック」は、Steam/Epic Games Storeそれぞれのストアで無料ダウンロードができる。獲得したスキンは、ヒーローたちが集う「ロビー」で変更することが可能だ。

ヒーロー「SWEEPER」(スウィーパー)の紹介トレーラーを

公開中!

ダンジョンの深部を目指すヒーローのひとり「SWEEPER」(スウィーパー)の紹介トレーラーを公開中。

スウィーパーは、金と才能がすべての星で貧しくスキルもなく生まれ、彼の夢だったパイロット養成学校に入った際も、学費が高すぎたため(訓練所は難破船なのに)に結局は退学して生活のために就職せざるを得なかった。 その後、SoNetに契約ダスターとしてインターン採用され、努力と献身によってモップ・スペシャリストにまで上り詰めたが、不運なことに最後の仕事場所であった船は、荒廃した宇宙ステーションへの片道旅行で終わってしまった……。 そして、苦難の連続の彼が今やりたいことは、宇宙ステーションから脱出して元の場所に戻り、さらなる修行を積むことだ。

トレーラーでは、そんなスウィーパーのキャラクターやプレイスタイルが紹介されている。ぜひともチェックしてほしい。

【『ENDLESS Dungeon』ヒーロー紹介映像 SWEEPER】

https://www.youtube.com/watch?v=luWxjD29uSM

バンカー、シュルームの無料スキンパックも配信中!

コンソール版『ENDLESS Dungeon』の発売を記念した無料のスキン<バンカー ポポナ(※)スキン/シュルーム 桜スキン>を配信中。パッケージ版を購入した人は、オンラインに繋いで最新のアップデートを適用してゲットしよう。

※バンカーの日本語版ボイスを担当するセガ公式VTuber

狩野英孝さんの実況プレイ動画を公開中!

登場するヒーローのひとり「ファッシー」の日本語版ボイスを担当する芸人・狩野英孝さんによる実況プレイ動画を公開中。こちらもぜひ、視聴してみよう。

【EIKOが楽しい仲間たちと「エンドレスダンジョン」

で協力プレイするぜ!】

https://www.youtube.com/watch?v=r26FPlIYOrI

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はダウンロード版のみ。

発売日:

PC(Steam/Epic Games Store):配信中(2023年10月19日)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One:発売中(2024年1月18日)

価格:

Standard Edition:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.