インティ・クリエイツは12月8日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、DLC情報や新たなプレイ映像を公開した。

本作の発売日は2024年2月15日予定、価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

▼プレイ映像「兆候」

プレイ映像「兆候(サイン)」を公開!

本作は、歌姫たちのミュージックビデオを背景にプレイする以外にも、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズの映像を背景にプレイすることで、歌姫の楽曲とともにシリーズの軌跡を辿れる。

2023年12月8日にはその中から、《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォの3rdアルバム「電翅の旅路」(バタフライログ)に収録されている、アルバム用の描き下ろし楽曲「兆候」(サイン)に乗せて、ガンヴォルトとモルフォの軌跡を辿るプレイ映像を公開。

プレイ映像は、難易度がEASY、NORMAL、HARD、EXPERTと、どんどん上がって行くので、プレイする際の予習としても活用しよう。

プレイ映像「兆候」(サイン)はこちら:https://youtu.be/AOmrgajgIeY

第一期DLC-ソングパック③で配信される4曲を公開!

本作の発売日から1週間後の2024年2月22日から、第一期DLCが配信開始される。第一期DLCは、各4楽曲を含むソングパックを全5種類発売予定だ。

その第一期DLCの中から、ソングパック③に含まれる4曲を公開しよう。お気に入りの楽曲が含まれているか、確認してほしい。

※なお、2024年2月15日に発売されるパッケージ版にはインストール済みとなっています。

DLC名:ソングパック③ モルフォ ♪終着駅♪軌跡♪真実≒現実♪兆候

発売日:2024年3月7日発売予定

価格:500円

「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのゲーム内で使用された楽曲をはじめ、ファンディスク(CD)、OVAの劇中歌からモルフォの楽曲が4曲セットになったパック。このコンテンツを購入すると、以下の4曲をゲーム内で遊べる。

「GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024」キャンセル分販売について

《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォ、《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)RoRo、《電子の踊精》(サイバージーン)ルクシアのジョイントライブ「GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024」の実会場観覧チケットのキャンセル分を、2023年12月16日12時より先着優先で販売する。

※ネット配信観覧チケットは販売中。

【GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024 】

開催日時:2024年1月13日(開場:17時/開演:17時45分/終演:20時15分[予定])

MC:IKKANさん/篠原侑さん

出演:モルフォ(櫻川めぐさん)/RoRo(峯田茉優さん)/ルクシア(佐々木李子さん)

会場:神田明神ホール(https://myoujin-hall.jp/)

東京都千代田区外神田2丁目16−2 神田明神文化交流館2F

実会場観覧チケット(全席指定):9800円

※キャンセル分を2023年12月16日12時より先着優先で販売します。

ネット配信観覧チケット:4800円

ライブタオル付きネット配信観覧チケット:7500円(※販売数に上限があります。)

※2023年11月24日12時より販売開始

※公演7日後(2024年1月20日)の17時59分までご購入いただけます。

※ライブタオルは同じものを実会場でも販売します。

※ライブタオルは国内発送のみで、入金確認でき次第2023年12月20日より順次発送します。

チケット購入はこちらから:https://inticreates.zaiko.io/e/CYFESTIVAL2024

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.