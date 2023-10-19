インティ・クリエイツは10月19日、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズの情報番組「ガンヴォルト情報局 第64回」を配信すると発表。配信日時は、2023年10月26日21時から。
番組ではMCにIKKANさん、レギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、最新作『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報やDLCの楽曲情報などコンテンツ盛りだくさんで紹介するという。
ゲームの発売日は2024年2月15日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円／パッケージ限定版が9980円／ダウンロード版が1980円となる。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第64回
日時：2023年10月26日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信チャンネル：
YouTube Live：https://youtube.com/live/h9WTBquj3Qo
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv343110172
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定
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