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ゲームの新着情報やDLCの楽曲情報などを発表予定

「ガンヴォルト情報局 第64回」が10月26日21時より配信決定！

2023年10月19日 14時05分更新

文● Zenon／ASCII

「ガンヴォルト情報局 第64回」が10月26日21時より配信決定！

　インティ・クリエイツは10月19日、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズの情報番組「ガンヴォルト情報局 第64回」を配信すると発表。配信日時は、2023年10月26日21時から。

　番組ではMCにIKKANさん、レギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、最新作『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報やDLCの楽曲情報などコンテンツ盛りだくさんで紹介するという。

　ゲームの発売日は2024年2月15日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円／パッケージ限定版が9980円／ダウンロード版が1980円となる。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第64回
日時：2023年10月26日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信チャンネル
　YouTube Livehttps://youtube.com/live/h9WTBquj3Qo
　ニコニコ生放送https://live.nicovideo.jp/watch/lv343110172

「ガンヴォルト情報局 第64回」が10月26日21時より配信決定！

IKKANさん（オフィス★怪人社）

「ガンヴォルト情報局 第64回」が10月26日21時より配信決定！

櫻川めぐさん（S）

【ゲーム情報】

タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
　パッケージ通常版：5280円
　パッケージ限定版：9980円
　ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

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