『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着情報から、DLCやイベントの情報もお届け！
情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！
インティ・クリエイツは11月17日、「ガンヴォルト」シリーズの情報を紹介する配信番組「ガンヴォルト情報局 第66回」を配信すると発表。配信日時は、2023年11月23日21時より。
番組では、MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などをお届けする。
ガンヴォルト情報局 第66回
番組情報
番組名：ガンヴォルト情報局 第66回
日時：2023年11月23日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=za19EyJt8t0
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv343407982
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定
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