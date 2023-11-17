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ゲーム  >  ニュース  >  情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着情報から、DLCやイベントの情報もお届け！

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

2023年11月17日 19時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

　インティ・クリエイツは11月17日、「ガンヴォルト」シリーズの情報を紹介する配信番組「ガンヴォルト情報局 第66回」を配信すると発表。配信日時は、2023年11月23日21時より。

　番組では、MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などをお届けする。

ガンヴォルト情報局 第66回

番組情報

番組名：ガンヴォルト情報局 第66回
日時：2023年11月23日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信URL
　YouTube Livehttps://www.youtube.com/watch?v=za19EyJt8t0
　ニコニコ生放送https://live.nicovideo.jp/watch/lv343407982

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

IKKANさん（オフィス★怪人社）

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

櫻川めぐさん（S）

【ゲーム情報】

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第66回”が11月23日21時より配信！

タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
　パッケージ通常版：5280円
　パッケージ限定版：9980円
　ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

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