インティ・クリエイツは12月1日、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズに登場する歌姫が歌う楽曲をリズムゲームとして楽しめる『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、オフィシャルイラストレーターである畠山義崇氏が描き下ろした限定版BOX用イラストを公開した。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。発売日は2024年2月15日予定、価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

パッケージ限定版描き下ろしBOXデザイン発表!

オフィシャルイラストレーター畠山義崇氏が描き下ろした、モルフォ、RoRo、ルクシアが舞い踊るパッケージ限定版のBOXデザインを発表。パッケージ限定版は、数量限定製品となっているので、気になる人は早めに予約しよう。

【限定版同梱物】

①“GUNVOLT RECORDS Cychronicle” Instrumental Album (35曲/3枚組)

パッケージ版に搭載されている全35曲のカラオケ音源を、3枚組のCDに収録したインストゥルメンタルアルバム。

②『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』ドラマCD (1枚組)

3人の歌姫たちが登場する、完全書下ろしシナリオのドラマCD。ガンヴォルト世界の新しい側面が聴けるかも?

③『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』アクリルスタンド

メインビジュアルの歌姫たちをあしらったアクリルスタンド。

情報発信チャンネルの紹介

2023年12月7日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局 第67回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

番組名:ガンヴォルト情報局 第67回

日時:2023年12月7日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

YouTube Live:https://youtube.com/live/FG2vcF_fXXM

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343562615

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.