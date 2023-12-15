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ゲーム  >  ニュース  >  「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着やDLC、イベントなどの情報をお届け！

「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

2023年12月15日 12時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

　インティ・クリエイツは12月15日、「ガンヴォルト」シリーズの情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”を実施すると発表。配信日は、2023年12月21日21時より。

　番組には、MCにIKKANさん、レギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が出演し、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、DLC情報、イベントの情報など紹介するという。

　ゲームの発売日は、2024年2月15日予定。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第68回
日時：2023年12月21日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信URL
　YouTube Livehttps://www.youtube.com/live/zsDCRQYk-E0
　ニコニコ生放送https://live.nicovideo.jp/watch/lv343691301

「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

IKKANさん（オフィス★怪人社）

「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

櫻川めぐさん（S）

【ゲーム情報】

「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！

タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
　パッケージ通常版：5280円
　パッケージ限定版：9980円
　ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定

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