『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着やDLC、イベントなどの情報をお届け！
「ガンヴォルト」の情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”が12月21日に実施決定！
インティ・クリエイツは12月15日、「ガンヴォルト」シリーズの情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第68回”を実施すると発表。配信日は、2023年12月21日21時より。
番組には、MCにIKKANさん、レギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が出演し、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』の新着情報、DLC情報、イベントの情報など紹介するという。
ゲームの発売日は、2024年2月15日予定。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第68回
日時：2023年12月21日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/zsDCRQYk-E0
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv343691301
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定
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