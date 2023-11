インティ・クリエイツは11月10日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売予定のリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、モルフォの最新ミュージックビデオ「比翼の音音(おとね)」、描き下ろし店舗特典イラストの完成画を公開した。あわせて、店頭体験会も告知している。

本作の発売日は、2024年2月15日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

《電子の謡精》モルフォが歌う最新楽曲の

ミュージックビデオを公開!

《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォが歌う『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』のテーマソング「比翼の音音(おとね)」のミュージックビデオが公開。

ずっと熱い鼓動抱きしめたまま、もう一度出会うため離さないもう二度と―――。《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォが歌う最新楽曲をぜひ視聴しよう。

・YouTube:https://youtu.be/Vq4JWnLY7xg

・ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so43003546

描き下ろし店舗特典イラストの完成画を公開

オフィシャルイラストレーター畠山義崇氏描き下ろしの店舗特典(6種)の完成画を大公開。各店舗で予約中なので、この機会に予約しよう。

・各販売店へのリンクはこちら

http://gunvolt.com/GRC/jp/product/#tenpo

※詳細は各販売店にてご確認ください。

あみあみ

Amazon.co.jp

ゲーマーズ

ソフマップ

トレーダー

WonderGOO

東京・大阪で店頭体験会を開催決定!

販売店の協力のもと、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)」』の店頭体験会が開催決定。

ゲームを遊んだ人には缶バッチ(全3種から選択)1個をプレゼント。さらに、当日に予約、もしくは予約を証明できるものを持参した人には、モルフォ、RoRo、ルクシアのライブポストカード(3枚組)をプレゼントする。

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の全35曲を一足早く遊べるチャンスなので、参加してみてはいかがだろうか。

・2023年12月2日11時~17時

トレーダー 秋葉原2号店

http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html

・2023年12月9日11時~17時

ゲーマーズなんば店

https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=13

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(ガンヴォルト レコーズ サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.