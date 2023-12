インティ・クリエイツが「HAPPY NEW YEAR 2024」の壁紙を無料配布!

インティ・クリエイツは1月1日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の公式サイトにて「Happy New Year 2024」壁紙の無料配布を開始した。

本壁紙は、公式イラストレーター畠山義崇氏による、モルフォ、RoRo、ルクシアの3人の歌姫が竜に乗って空を飛び回るという、おめでたい描き下ろしイラストになっている。こちらをダウンロードして、キミのデスクトップPCでも新年をお祝いしてみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は、2024年2月15日。価格は、パッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

▼壁紙ページはこちら

http://gunvolt.com/GRC/jp/special/special05.html

情報発信チャンネルの紹介

2024年1月11日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局第69回”は、番組MCのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、「白き鋼鉄のX(イクス)」シリーズで《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)RoRo役を演じる峯田茉優さんと、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト鎖環(ギブス)』で《電子の踊精》(サイバージーン)ルクシア役を演じる佐々木李子さんをゲストに迎え、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着情報、DLC情報、イベントの情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。こちらもぜひチェックしよう。

【番組概要】

番組名:ガンヴォルト情報局第69回

日時:2024年1月11日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

ゲスト:峯田茉優さん(ヴィムス)、佐々木李子さん(テレビ朝日ミュージック)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/8rvf1zOIgDU

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343758495

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.