カプコンは11月27日、各デジタルストアで同社のタイトルがお買い得価格で購入できる「CAPCOM WINTER SALE」を開催。開催期間はストアやソフトによって異なるので、下記をチェックして欲しい。

本セールでは、2023年11月29日6時からのショーケースの配信が迫る「ドラゴンズドグマ」シリーズの第1作となる『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』 がPlayStation Storeとニンテンドーeショップで88％オフへプライスダウン。“王道ファンタジー世界での自由な冒険”、その原点に触れてみて欲しい。

さらに、シリーズ累計3000万本を突破したスタイリッシュアクション「デビル メイ クライ」シリーズをはじめ、アクション、シューティング、対戦格闘など名作レトロゲームがたっぷり遊べる『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルがお買い得価格でセール中。

名作ゲームの数々をお買い得価格で手に入れるチャンスなので、この機会をお見逃しなく。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM WINTER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale12-gx5hp/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間：2023年12月11日23時59分まで

PS4『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

▼セール期間：2023年12月20日23時59分まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【68％オフ!!】：974円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【64％オフ!!】：1462円

PS4『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）

https://store.playstation.com/ja-jp/search/capcom%20arcade%20stadium/

『19XX - The War Against Destiny -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『ファイナルファイト』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『ロックマン ザ・パワーバトル』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

ニンテンドーeショップ

▼セール期間：2023年12月4日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html

Switch『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

▼セール期間：2023年12月20日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_6.html

Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

Switch『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）

『大魔界村』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

『ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。