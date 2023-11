カプコンは11月28日、「ドラゴンズドグマ」シリーズ最新作となる『ドラゴンズドグマ 2』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の最新情報をお届けするデジタルイベント「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」について、公認ミラー配信チャンネルを公開した。番組は、2023年11月29日6時より配信される。

本イベントでは、ディレクターを務める伊津野英昭氏とプロデューサーの平林良章氏によるプレゼンテーションで、最新映像をはじめ、さまざまな情報をおよそ15分間の放送時間に凝縮して紹介するという。

公式YouTubeチャンネルで見てもよし、公認ミラー配信チャンネルでワイワイしながら見るもよし。シリーズ最新作の最新情報を好きな方法でチェックしてみよう。

・「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」特設ページ

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/showcase/

・「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=UhMWzP4q5Vk

※映像のみでご覧になる方は、字幕設定をオンにしてお楽しみください

人気配信者たちによるミラー配信も実施!

みんなで「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」を観よう!

特別企画「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」公認ミラー配信も実施決定。お好みのYouTubeチャンネルで本番組を見てみてはいかがだろうか。

また、「Capcom Creators JP(CCJP)」の一部メンバーによるミラー配信も実施するので、下記の特設サイトから配信者情報をチェックしよう。

・特設サイト

https://www.dragonsdogma.com/ja-jp/topics/mirror-1129/

公認ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順)

■配信チャンネル:あまみちゃんねる

・配信者:あまみちゃんねるさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@amami315

■配信チャンネル:伊ノ上

・配信者:伊ノ上さん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@inoue_games

■配信チャンネル:笑顔の時間

・配信者:笑顔の時間さん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25

■配信チャンネル:カニカマ

・配信者:カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda

■配信チャンネル:ガンサーの抹茶

・配信者:ガンサーの抹茶さん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル:たきえい

・配信者:たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル:茶々茶(chachacha)

・配信者:茶々茶(chachacha)さん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル:ドミニク

・配信者:ドミニクさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@Dominique0298

■配信チャンネル:まーこ/Mahco.

・配信者:まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル:Magrona channel / まぐろなちゃんねる

・配信者:マグロナさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@MAGRONA

■配信チャンネル:皆で一緒にモンハンライフ

・配信者:皆で一緒にモンハンライフさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

■配信チャンネル:ヨウコウ

・配信者:ヨウコウさん

・YouTubeチャンネルURL:https://www.youtube.com/@yowkow

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:審査予定

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.