カプコンは11月28日、「ドラゴンズドグマ」シリーズ最新作となる『ドラゴンズドグマ 2』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］の最新情報をお届けするデジタルイベント「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」について、公認ミラー配信チャンネルを公開した。番組は、2023年11月29日6時より配信される。
本イベントでは、ディレクターを務める伊津野英昭氏とプロデューサーの平林良章氏によるプレゼンテーションで、最新映像をはじめ、さまざまな情報をおよそ15分間の放送時間に凝縮して紹介するという。
公式YouTubeチャンネルで見てもよし、公認ミラー配信チャンネルでワイワイしながら見るもよし。シリーズ最新作の最新情報を好きな方法でチェックしてみよう。
・「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」特設ページ
https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/showcase/
・「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」番組URL
https://www.youtube.com/watch?v=UhMWzP4q5Vk
※映像のみでご覧になる方は、字幕設定をオンにしてお楽しみください
人気配信者たちによるミラー配信も実施！
みんなで「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」を観よう！
特別企画「ドラゴンズドグマ 2 ショーケース 2023」公認ミラー配信も実施決定。お好みのYouTubeチャンネルで本番組を見てみてはいかがだろうか。
また、「Capcom Creators JP（CCJP）」の一部メンバーによるミラー配信も実施するので、下記の特設サイトから配信者情報をチェックしよう。
・特設サイト
https://www.dragonsdogma.com/ja-jp/topics/mirror-1129/
公認ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）
■配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみちゃんねるさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@amami315
■配信チャンネル：伊ノ上
・配信者：伊ノ上さん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@inoue_games
■配信チャンネル：笑顔の時間
・配信者：笑顔の時間さん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@25smil-E-gao25
■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
■配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶さん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@Takiei
■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)
・配信者：茶々茶(chachacha)さん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@chachachayoutube
■配信チャンネル：ドミニク
・配信者：ドミニクさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@Dominique0298
■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@mahco2131
■配信チャンネル：Magrona channel / まぐろなちゃんねる
・配信者：マグロナさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@MAGRONA
■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ
・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s
■配信チャンネル：ヨウコウ
・配信者：ヨウコウさん
・YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@yowkow
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンズドグマ 2
ジャンル：オープンワールドアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
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