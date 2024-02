NEOWIZは2月7日、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』[PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac]について、コーエーテクモゲームスのアクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』(以下、Wo Long)とのコラボレーション内容を『Lies of P』公式YouTubeチャンネルで公開した。

『Lies of P』×『Wo Long: Fallen Dynasty』

コラボレーショントレーラー

https://youtu.be/IS8j0CjD4WE

動画には飛び回る龍や青く光る『Lies of P』の主人公の心臓のように2つのタイトルの世界観が混ざりあうような演出が盛り込まれている。

とくに『Wo Long』のダークファンタジー感性がを盛り込んだ新規武器「青龍偃月刀」やコスチューム「名誉を知る者の鎧」「名誉を知る者の頭巾」が『Lies of P』ゲーム内に登場し、これを装着して敵と戦う主人公の華麗な戦闘を視聴可能だ。

今回の新規コラボレーション武器およびコスチュームは来週2024年2月14日から『Lies of P』にてすべてのプレイヤーが楽しめる。この機会に、ぜひ本作をプレイしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.