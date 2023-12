NEOWIZは12月11日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac向けソウルライクアクションRPG『Lies of P』において最新アップデートを実施し、新規コスチューム3種を追加したと発表。本コスチュームは、アップデートをすれば無料で入手できる。

「真冬の夜の赤鼻」「真面目なトナカイの角」「冬祭りの三角帽子」3種を披露

新しくアップデートで追加となったコスチュームは「真冬の夜の赤鼻」「真面目なトナカイの角」「冬祭りの三角帽子」の計3種。もうすぐ迎えるクリスマスを記念して冬の雰囲気を演出するアイテムで構成し、『Lies of P』プレイヤーなら誰でも、最新のアップデートパッチを適用後、ゲーム内の「装備」および「バッグ」ページからこちらのアイテムを確認可能だ。

Steamで「Winter Holiday Edition」バンドル登場! 各製品の個別販売価格合計より20%オフのお得な限定セットバンドル!

「Steam」で、『Lies of P』本編やデラックスアップグレード、またサウンドトラックが含まれた「Winter Holiday Edition」バンドルが登場。2023年12月21日17時(日本時間)までの期間限定販売となっており、通常各種の購入金額合計1万1180円に比べて20%オフとなる8944円で購入できる。

『Lies of P』は2023年9月19日リリース後、バランス改善やシステムアップデートなどプレイヤーのスムーズなゲームプレイをサポートするためのアップデートを着実に進めている。さらにDLCや次回作の開発計画を公開するなど一味違った楽しみを提供するために努力していくという。この機会に、本作を遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.