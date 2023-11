コナミデジタルエンタテインメントは11月14日、イギリスの制作会社であるSecond Impact Gamesが手掛けたリズム&パズルアクションアドベンチャーゲーム『Super Crazy Rhythm Castle』をPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で配信開始した。価格は4400円 ※ 。

※PC(Steam)版は2023年11月21日までローンチセールで10%オフの3960円で配信。

本作は、最大4人までの協力プレイが可能な、リズムゲームとパズルゲームが融合した新感覚のゲーム。ステージでの演奏中に出てくるさまざまなギミックを突破して、イジワルな王様が治めるイタズラだらけのお城を制覇しよう。

トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=oC6gGaQl_sA

ハチャメチャがクセになる……!?

新感覚のリズムアドベンチャーゲームを楽しもう!!

やることはリズムゲームだけじゃない。イジワルな王様が仕掛けた、たくさんのイタズラで演奏中も大パニック!? 演奏しながらお城中に仕掛けられたイタズラを突破して、ステージクリアを目指そう。

◆みんなでも1人でも演奏を楽しめる!

リズムゲームが苦手でも大丈夫。最大4人の仲間と協力して、楽曲の演奏や王様の仕掛けたイタズラを突破しよう。じっくり演奏を楽しみたい時は、「スコアアタックモード」でイタズラに邪魔されることなく演奏を楽しめる。全楽曲で金メダルを目指そう。

◆30曲以上の楽曲を演奏できる!

ロック、ヒップホップ、ダブステップなど多彩なジャンルの楽曲を30曲以上収録。『グラディウス』や『悪魔城ドラキュラ』などKONAMIタイトルの楽曲も演奏できて、しっかり楽しめること間違いなしだ。

『Super Crazy Rhythm Castle』を遊んで動画を投稿しよう!

『Super Crazy Rhythm Castle』をプレイした動画やスクリーンショットはSNSに投稿できる。ルールを守ってあなたの演奏や冒険をたくさんシェアしてみよう。

投稿できるサイトやそのほかの詳細情報については、ガイドラインを確認してほしい。

『Super Crazy Rhythm Castle』動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン

https://www.konami.com/games/jp/ja/pages/scrc_guideline/

【ゲーム情報】

タイトル:Super Crazy Rhythm Castle

ジャンル:リズム&パズルアクションアドベンチャー

配信:KONAMI

開発:Second Impact Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※ダウンロード販売のみ

配信日:配信中(2023年11月14日)

価格:4400円

※PC(Steam)では予約購入プロモーションで2023年11月21日まで10%オフの3960円で購入可能。

プレイ人数:1人~4人

CERO:A(全年齢対象)

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE™ ©2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.

©Konami Digital Entertainment All rights reserved.

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.