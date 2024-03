コナミデジタルエンタテインメントは3月13日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Store/Microsoft Storeにて、ダウンロード版ゲームを最大82%オフで購入できるKONAMI「スプリングセール」を開催。開催期間は、下記を参照してほしい。

今回のセールでは、昨年発売されたばかりの『スーパーボンバーマン R 2』や『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』などの新作タイトルが最大40%オフ、「魂斗羅」シリーズが最大82%オフと、非常にお買い得になっている。

さらに、『WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球』がパワプロ30周年を記念して30%オフの70円に! そのほかにもKONAMIの人気タイトルがお買い得になっているので、下記や特設サイトをチェックしてほしい。

【特設サイト】

https://konami.jp/3HDBtfq

ニンテンドーeショップのセールタイトルはこちら

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1

:2024年3月27日23時59分まで

通常価格:7480円 → セール価格:5984円(20%オフ)

スーパーボンバーマン R 2

通常価格:5995円 → セール価格:4196円(30%オフ)

遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション

通常価格:3300円 → セール価格:990円(70%オフ)

Castlevania Advance Collection

通常価格:2200円 → セール価格:1540円(30%オフ)

悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

魂斗羅 アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

魂斗羅 ローグ コープス

通常価格:5500円 → セール価格:990円(82%オフ)

GetsuFumaDen: Undying Moon

通常価格:2728円 → セール価格:1909円(30%オフ)

GetsuFumaDen: Undying Moon デジタルデラックスエディション

通常価格:3828円 → セール価格:2679円(30%オフ)

Super Crazy Rhythm Castle

通常価格:4400円 → セール価格:2640円(40%オフ)

Snake Pass

通常価格:3278円 → セール価格:983円(70%オフ)

PlayStation Store(PS4/PS5)のセールタイトルはこちら

セール終了日時:2024年3月27日23時59分まで

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1(PS4/PS5)

通常価格:7480円 → セール価格:5984円(20%オフ)

METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN(PS4)

通常価格:4378円 → セール価格:3064円(30%オフ)

WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球(PS4)

通常価格:100円 → セール価格:70円(30%オフ)

スーパーボンバーマン R 2(PS4/PS5)

通常価格:5995円 → セール価格:4196円(30%オフ)

ANUBIS ZONE OF THE ENDERS: M∀RS(PS4)

通常価格:5478円 → セール価格:1643円(70%オフ)

eFootball 2024: Leo Messi Edition(PS4)

通常価格:2200円 → セール価格:1320円(40%オフ)

悪魔城ドラキュラX・セレクション月下の夜想曲&血の輪廻(PS4)

通常価格:2178円 → セール価格:653円(70%オフ)

Castlevania Advance Collection(PS4)

通常価格:2200円 → セール価格:1540円(30%オフ)

悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション(PS4)

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション(PS4)

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

魂斗羅 アニバーサリーコレクション(PS)

通常価格:3300円 → セール価格:1320円(60%オフ)

魂斗羅 ローグ コープス(PS4)

通常価格:5500円 → セール価格:990円(82%オフ)

遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション(PS4)

通常価格:3300円 → セール価格:990円(70%オフ)

Super Crazy Rhythm Castle(PS4/PS5)

通常価格:4400円 → セール価格:2640円(40%オフ)

Snake Pass(PS4)

通常価格:3278円 → セール価格:983円(70%オフ)

Microsoft Store(Xbox 360/Xbox One)の

セールタイトルはこちら

セール終了日時:2024年3月19日19時まで

METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN(Xbox One)

通常価格:4459円 → セール価格:2675円(60%オフ)

ZONE OF THE ENDERS HD COLLECTION(Xbox 360)

通常価格:3703円 → セール価格:1221円(82%オフ)

Contra(Xbox 360)

通常価格:515円 → セール価格:257円(50%オフ)

Super Contra(Xbox 360)

通常価格:515円 → セール価格:257円(50%オフ)

※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォームなどが異なる場合がございます。

※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインアップなどをご確認ください。

2024年3月12日発売の『魂斗羅オペレーションガルガ』が

早期購入で10%オフに!

この機会に、新作タイトル『魂斗羅 オペレーションガルガ』を楽しもう。各ストアの開催期間は以下を確認してほしい。

魂斗羅オペレーションガルガ

通常価格:3850円 → セール価格:3465円(10%オフ)

・Nintendo Switch:2024年3月25日23時59分まで

・PlayStation 4/PlayStation 5:2024年3月25日23時59分まで

※PlayStation Plus加入者向け

・Xbox Series X|S:2024年3月26日19時まで

・PC(Steam):2024年3月27日2時まで

※ PlayStation Plus会員限定割引を適用するには、PlayStation Plus加入済みのPlayStation Networkアカウントを使用する必要があります。

Official licensed videogame of World Baseball Softball Confederation

"eBASEBALL"は、コナミデジタルエンタテインメントの日本およびそのほかの国と地域における登録商標または商標です。

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE™ ©2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.

©Konami Digital Entertainment All rights reserved.

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

©Konami Digital Entertainment

Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

“PlayStation”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

Microsoft、Xbox 360およびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2023 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。