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ゲーム  >  ニュース  >  縦スクロール型STG『CYGNI: All Guns Blazing』の無料体験版が「Steam Nextフェス」で配信決定！

次世代のグラフィックとフルオーケストラ楽曲のBGMで没入感あふれる新時代のシューティングゲーム！

縦スクロール型STG『CYGNI: All Guns Blazing』の無料体験版が「Steam Nextフェス」で配信決定！

2024年01月30日 15時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　コナミデジタルエンタテインメントは1月30日、縦スクロールシューティングゲーム『CYGNI: All Guns Blazing』の無料体験版を、オンラインイベント「Steam Nextフェス」で配信すると発表。「Steam Nextフェス」の開催期間は、日本時間2024年2月6日～2月13日まで。

　本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）、発売時期は2024年予定だ。

CYGNI: All Guns Blazing / ストーリートレーラー

　「Steam Nextフェス」で配信する無料体験版では、チュートリアルとゲーム序盤のレベル1のステージを楽しめる。さらに、レベル1のステージを最後までプレイすると、カットシーン映像も見ることが可能だ。

「Steam Nextフェス」開催期間

2024年2月6日3時（日本時間）～2月13日3時（日本時間）
URLhttps://store.steampowered.com/sale/nextfest?l=japanese

【ゲーム情報】

タイトル：『CYGNI: All Guns Blazing』（シグニ オールガンズ ブレイジング）
ジャンル：シューティングゲーム
販売：KONAMI
開発：KeelWorks
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年予定
価格：未定
CERO：未定

©Konami Digital Entertainment

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