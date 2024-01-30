次世代のグラフィックとフルオーケストラ楽曲のBGMで没入感あふれる新時代のシューティングゲーム！
縦スクロール型STG『CYGNI: All Guns Blazing』の無料体験版が「Steam Nextフェス」で配信決定！
コナミデジタルエンタテインメントは1月30日、縦スクロールシューティングゲーム『CYGNI: All Guns Blazing』の無料体験版を、オンラインイベント「Steam Nextフェス」で配信すると発表。「Steam Nextフェス」の開催期間は、日本時間2024年2月6日～2月13日まで。
本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）、発売時期は2024年予定だ。
CYGNI: All Guns Blazing / ストーリートレーラー
「Steam Nextフェス」で配信する無料体験版では、チュートリアルとゲーム序盤のレベル1のステージを楽しめる。さらに、レベル1のステージを最後までプレイすると、カットシーン映像も見ることが可能だ。
「Steam Nextフェス」開催期間
2024年2月6日3時（日本時間）～2月13日3時（日本時間）
URL：https://store.steampowered.com/sale/nextfest?l=japanese
【ゲーム情報】
タイトル：『CYGNI: All Guns Blazing』（シグニ オールガンズ ブレイジング）
ジャンル：シューティングゲーム
販売：KONAMI
開発：KeelWorks
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年予定
価格：未定
CERO：未定
©Konami Digital Entertainment
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