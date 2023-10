コナミデジタルエンタテインメントは10月10日、ハチャメチャリズムアドベンチャーゲーム『Super Crazy Rhythm Castle』の無料体験版を、現在Steam Storeで開催中の「Steam Nextフェス」で配信していると発表。配信期間は、2023年10月17日2時(日本時間)まで。

本作は、イギリスの制作会社Second Impact Gamesによって手掛けられた最大4人までの協力プレイが可能な、リズムゲームとパズルゲームが融合した新感覚のゲーム。ステージでの演奏中に出てくるさまざまなギミックを突破して、イジワルな王様が治めるイタズラだらけのお城を制覇しよう。

ゲームはダウンロード専売で、対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。配信日は2023年11月14日、価格は4400円となる。

▼体験版配信ページ

https://store.steampowered.com/app/1812560/SUPER_CRAZY_RHYTHM_CASTLE/

Super Crazy Rhythm Castle アナウンストレイラー

Steam Nextフェスで、無料体験版がプレーできる!

イタズラだらけのお城でリズムゲームを楽しもう!!

ちょっとマヌケでイジワルな王様が治める、イタズラだらけのお城が舞台。リズムゲームを楽しみながら、さまざまなギミックを突破してお城の中を冒険しよう。

Steam Nextフェスでは、発売よりひと足早く無料体験版をプレイできる。

Steam Nextフェス開催期間:2023年10月9日2時~10月17日2時(日本時間)

URL:https://store.steampowered.com/sale/nextfest?l=japanese

【ゲーム情報】

タイトル:Super Crazy Rhythm Castle

ジャンル:リズム&パズルアクションアドベンチャー

配信:KONAMI

開発:Second Impact Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※ダウンロード販売のみ

配信日:2023年11月14日

価格:4400円

※PC(Steam)では予約購入プロモーションで2023年11月21日まで10%オフの3960円で購入可能。

プレイ人数:1人~4人

CERO:A(全年齢対象)

