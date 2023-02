フランスのゲームパブリッシャーであるMicroids(ミクロイド)は2月24日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PCで発売予定の永井豪先生の漫画「UFOロボ グレンダイザー」を原作とするビデオゲーム『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』の最初の映像を初公開すると同時に事前予約の開始を発表した。本作の発売は2023年、価格は未定だ。

なお、本作は限定版とコレクター版も発売予定。こちらの内容については、近日中に発表するという。

UFO Robot Grendizer(UFOロボ グレンダイザー)|

Japanese Video Game Trailer | Endroad & Microids

https://www.youtube.com/watch?v=qWkXJqAJPXM

本作は、永井豪の漫画「UFOロボ グレンダイザー」をアニメ化した人気作品を原作とするアクションゲーム。プレイヤーは主人公の宇門大介と大介が操縦するロボット“グレンダイザー”の波乱に満ちた冒険を楽しめる。

ゲームは、アニメ「UFOロボ グレンダイザー」シリーズの前半部のストーリーを軸にした、波乱に満ちた素晴らしい冒険の最も印象的な瞬間を追体験可能。ゲームBGMとして「UFOロボ グレンダイザー」を象徴するテーマ音楽が編曲されて使われており、音楽でもグレンダイザーの世界に没入できる。

本作を開発するのは、UbisoftやAmplitude Studiosなどの仏有力デベロッパーで業績を評価されていた業界実力者たちが共同創立したフランスのゲーム開発会社、Endroad。

開発サポートとして、1989年よりビデオゲームイラストレーター(Ocean Software)として活躍し、グレンダイザーの公式イラストレーターを5年間務めたフィリップ・デッソリー氏(別名「円盤獣71」)もアートディレクターとして力強いサポートを行なっている。

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションゲーム

販売:Microids

開発:Endroad

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

発売日:2023年予定

価格:未定

CERO:未定

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

Dynamic Planning Inc., is a licensing company established in December 1974 by Go Nagai, the original author of Mazinger Z, UFO Robot Grendizer and Devilman.

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES Produced and Published by Microids

©2023 Microids SA. All rights reserved. Developed by Endroad. Published by Microids SA. All rights reserved.