フランスのゲームパブリッシャーであるMicroids(ミクロイド)は7月18日、『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』を、2023年11月14日にPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC向けに発売することを発表した。Nintendo Switch版は2024年に発売予定となる。

アニメ「UFOロボ グレンダイザー」シリーズの前半部のストーリーを軸にした『UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』では、波乱に満ちた素晴らしい冒険の最も印象的な瞬間を追体験できる。

ゲームBGMとして「UFOロボ グレンダイザー」を象徴するテーマ音楽が編曲されて使われていることもファンには朗報。グレンダイザーの世界への没入感がより高まるはず。

アニメシリーズ「UFOロボ グレンダイザー」の人気を支えたテーマ音楽の数々を、今度はゲームでファンが自らインタラクティブに体験できるまたとない機会となる。

なお、本作ではプレイヤーにこれまで以上に素晴らしい経験を提供するため、デラックス版とコレクター版を発売予定。その内容を紹介しよう。

デラックス版

●標準仕様ゲーム

●レンチキュラー 1点

●特製スチールブック 1点

●キーホルダー 1点

●ポスター 1点

コレクター版

●特製ボックス 1点

●コレクター版オリジナルのグレンダイザー フィギュア(25 ㎝) 1点

●標準仕様ゲーム

●レンチキュラー 1点

●特製スチールブック 1点

●キーホルダー 1点

●ピンバッジ 3点

●リトグラフ 4点

●ゴールデンチケット 1点

●アートブック 1点

●デジタル ボーナス

●ポスター 1点

『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』について

永井豪先生の漫画「UFOロボ グレンダイザー」をアニメ化した人気作品を原作とする本アクションゲームは、昔からのファンを、主人公の宇門大介と大介が操縦するロボット、グレンダイザーの波乱に満ちた冒険に誘い出す。裏切りの渦巻く世界で正々堂々と戦うグレンダイザーの熱いストーリーに再び浸るチャンスだ。新時代の騎士が地球を救うために再び戦いを繰り広げる。

アニメの最高峰とも見なされる人気シリーズ「UFOロボ グレンダイザー」は、奇想天外な展開に満ちたそのストーリーで数世代に渡って強い影響力を与え、全世界で数多くの人々を魅了した。

恐星大王ベガや円盤獣たちに放つスクリュークラッシャーパンチ、ダブルハーケンなどの武器は、今日も数多くのファンの記憶に残っている。

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションゲーム

販売:Microids

開発:Endroad

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

発売日:

PS5/PS4/XSX/Xbox One/PC:2023年11月14日予定

Switch:2024年予定

価格:未定

CERO:未定

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

Dynamic Planning Inc., is a licensing company established in December 1974 by Go Nagai, the original author of Mazinger Z, UFO Robot Grendizer and Devilman.

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES Produced and Published by Microids

©2023 Microids SA. All rights reserved. Developed by Endroad. Published by Microids SA. All rights reserved.