スクウェア・エニックスは11月2日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)向けソフト『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』(スターオーシャン セカンドストーリー アール)を発売したと発表。価格は6578円(パッケージ版/ダウンロード版)。

※PC(Steam)版は2023年11月3日発売

本作は、1998年に発売された「スターオーシャン」シリーズ第二作『スターオーシャン セカンドストーリー』のリメイク作品。

グラフィックが3D×2Dで再構成されたほか、バトルや探索要素の追加、新旧ボイスの切り替え&全イベントのフルボイス化、「NEW GAME+」の実装など、かつてプレイした人でも新鮮な気持ちで楽しめる仕掛けが盛りだくさんとなっている。

また、クリエイターの対談動画「CREATORS SQUARE」として、本作のキャラクターデザインを務める梶本ユキヒロ氏が、『ストリートファイターII』などを代表作とするあきまん氏をゲストに迎えた映像も公開中。

ゲームの「枠」を越えた経歴を持ち、スターオーシャンのキャラクターデザインを手掛ける二人が同作の魅力を伝えつつ、この番組でしか観られない貴重な話を語り合っている。対談中にお互いの代表作キャラクターを描く【色紙ドローイング】も必見だ。

・『CREATORS SQUARE』梶本ユキヒロ×あきまん

https://youtu.be/XyIeHof1ecU

パッケージ版・ダウンロード版発売中!

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062078.html

・PS Store

https://store.playstation.com/concept/10007308

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2238900/STAR_OCEAN_THE_SECOND_STORY_R/

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年11月2日)※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

※画像は開発中のものです。

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.