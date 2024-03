スクウェア・エニックスは3月27日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)向けソフト『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』(スターオーシャン セカンドストーリー アール)において、最新アップデートVer1.10を本日19時より配信すると発表した。新たな要素が数多く追加される。

※アップデートのタイミングは各プラットフォームの状況によって前後します。詳しくは各ストアをご確認ください。

本アップデートでは、最高難度「CHAOS」の実装、ストーリークリア後に開放される新たな強敵とのバトル、新規装備やアイテムの追加、イベントでのキャラクターイラストの追加、キャラグラフィックコレクション、エンディングイベントの再生機能など、さまざまな便利機能が登場するという。

アップデート紹介トレーラーも公開中なので、あわせてチェックしよう。

最高難度「CHAOS」と新レイドエネミー「十賢者」が追加!

難易度「UNIVERSE」を超える「CHAOS」がアップデートで新登場! 難易度「EARTH」と比べると最序盤の敵ですらプレイヤーを一撃で倒すほどの強さになっており、これまで以上に強くなった敵と一瞬たりとも気が抜けないバトルが繰り広げられる。

また、クロード、レナたちを苦しめた「十賢者」がレイドエネミーとして新たに追加。レイドエネミーとなった「十賢者」はそれぞれ非常に強力なスキルを持っており、一筋縄では攻略できない強大な敵として再び立ちはだかる。

新アサルトアクションキャラクター&新アイテム登場!

倒した十賢者からは特殊なジュエルがドロップし、強力な十賢者たちの力をアサルトアクションを通して使用できる。

また、各キャラクターの新たな武器や強力な防具も登場。新たなアイテムはIC(アイテムクリエーション)で作り出したり、強力なレイドエネミーからドロップしたりする。

NPC新イラスト追加&コレクション要素の追加!

6人のNPCに新規イラストが追加。さらにキャラクターのイラストや表情がチェックできる「キャラグラフィックコレクション」と、イベント再生が可能になった「エンディングコレクション」を追加している。

「これなら満点だな」と思うセリフ大募集キャンペーン実施!

2024年3月27日~4月10日の期間中、X(旧Twitter)にて『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』の名セリフを募集するキャンペーンを実施!

作中で印象に残ったセリフや思わずクスっとしたセリフまで、ユーザーが「これなら満点だな」と思うセリフをハッシュタグとあわせて投稿すると、抽選で10名にAmazonギフトカード1万円分をプレゼントする。

ユーザーから投稿されたセリフは、今後LINEスタンプなどを制作する際に参考にするという。

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』初のセール実施中!

Nintendo Switch/PS5/PS4版の各ストアにて、『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』のダウンロード版が期間限定のセール価格20%オフで販売中!

ダウンロード版通常価格:6578円

↓20%オフ!

ダウンロード版セール価格:5262円

※セール情報の詳細は各プラットフォームストアをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:STAR OCEAN THE SECOND STORY R(スターオーシャン セカンドストーリー アール)

ジャンル:愛と勇気のRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:ジェムドロップ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年11月2日) ※PC(Steam)版は11月3日発売

価格:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12歳以上対象)

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.