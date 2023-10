Marvelous EuropeとXSEED Gamesは10月27日、BattleBrew Productionsが開発する、食に焦点を当てたアクションローグライトゲーム『Cuisineer(キュイジニア)』を、2023年11月10日(日本時間)にSteamでリリースすると発表した。

通常版と同時に発売されるデジタルデラックス版には、ゲーム本編に加えて、『Cuisineer』のアートとデザインを詳しく見られるデジタルアートブック、開発チームの初期のコンセプトや裏話、そしてかわいくてファンキーな1時間におよぶサウンドトラックが収録されている。

価格は通常版が2800円、デジタルデラックス版が4576円となる。リリース週には両バージョンに10%の割引が適用されるという。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1963570/Cuisineer/

・ゲームトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=aZvfKxrJxpg

作品概要

ある日、ポムは両親に会うために故郷のパエルに戻るが、両親のレストランは閉鎖され、多額の負債を抱えていることを知る。

ポムはレストランを再開して成功させるため、パエルの外の世界に出て、巨大な鶏や火を吹くトウガラシなどの敵と戦いながら、途中でタピオカミルクティーを飲みつつ冒険を続けていく。

熱狂的な料理を作り、廃れたお店を両親が誇りに思うような素敵なレストランに成長させよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Cuisineer(キュイジニア)

ジャンル:アクションローグライト

配信:Marvelous Europe/XSEED Games

開発:BattleBrew Productions

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年11月10日(日本時間)

価格:

通常版:2800円

デジタルデラックス版:4576円

©2023 BattleBrew Productions Private Limited. Published by and licensed to Marvelous Europe Ltd and Marvelous USA, Inc.