Marvelous EuropeとXSEED Gamesは11月10日、BattleBrew Productionsが開発した、食に焦点を当てたアクションローグライトゲーム『Cuisineer(キュイジニア)』を、Steamで配信開始したと発表。

発売週は10%オフのローンチセールを実施しており、通常版を2520円(通常価格2800円)、デジタルデラックス版を4118円(通常価格5200円)でそれぞれ購入できる。

デジタルデラックス版には、ゲーム本編に加えて本作のアートとデザインを網羅したデジタルアートブック、そして生活、愛、食事にあわせて楽しめる1時間分のキュートでファンキーなBGMが収録されたデジタルサウンドトラックが含まれている。

なお、デジタルアートブックとデジタルサウンドトラックは別途購入可能だ。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1963570/Cuisineer/

・ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=4FfoOatPuzM

※映像は英語で表示されておりますが、『Cuisineer(キュイジニア)』は日本語でもプレイ可能です。

ゲーム紹介

Story ある日、ポムは両親に会うために故郷のパエルに戻りますが、両親のレストランが閉鎖され、多額の負債を抱えていることを知ります。 ポムはレストランを再開し、成功させるためにパエルの外の世界で冒険を続け、タピオカミルクティーを飲み回復しながら、巨大な鶏や火を吹くトウガラシなどの敵と戦います。 熱狂的な料理を作り、廃れたお店を両親が誇りに思うような素敵なレストランに成長させましょう。

自分だけのおいしい料理を作ろう

サクサクのポピアロールから濃厚なカヤジャムまで、二度揚げしたサクサクのチキンとジューシーなレモン、ベリーをたっぷり使ったスイーツまで、世界各国の100種類以上のレシピを調理しよう。地元の職人たちの力を借りて、キッチンやダイニングホールをカスタマイズして、お客さんにあった料理を届けよう。

ダンジョンのバイキング

緑の遺跡、凍てつくフィヨルド、金平糖沼など、訪れるたびに大きさや形、資源が変化するプロシージャル生成のバイオームを探検してみよう。

戦いの味を極める

塩辛い、酸っぱい、甘い、苦い、旨い、冷たい、香ばしいパワーでモンスターやライバルをやっつけよう。炎や毒、チェーンライトなどの強力な効果を放てる。また、ヘラ、サバ、カジキ、テンダーライザーなど、ユニークな調理器具やグルメグッズを使って戦える。

クエストをお持ち帰り

タピオカティー売りのナイチャから、気さくな鍛冶屋のアルダーまで、パエルでは優しくてスパイシーな町の人たちと仲良くなれる。ダンジョンに潜って、町の人たちが必要としているアイテムを探そう。ゴールドや新しいアイテム、さらにレシピがもらえるので、料理や冒険の幅が広がっていく。

【ゲーム情報】

タイトル:Cuisineer(キュイジニア)

ジャンル:アクションローグライト

配信:Marvelous Europe/XSEED Games

開発:BattleBrew Productions

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2023年11月10日)

価格:

通常版:2800円

デジタルデラックス版:4576円

©2023 BattleBrew Productions Private Limited. Published by and licensed to Marvelous Europe Ltd and Marvelous USA, Inc.