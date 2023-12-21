スパイク・チュンソフトは12月21日、Nintendo Switch／PlayStation向けタイトルをお得な価格で販売する「ホリデーセール2023」を各ストアで開催中だと発表。
ニンテンドーeショップで19タイトル（最大89％オフ）、PS Storeで16タイトル（最大88%オフ）を特別価格で提供している。
■対象タイトル一覧
・Switchタイトル一覧
https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28335/
・PlayStationタイトル一覧
https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28336/
＜ピックアップタイトル＞
＜ニンテンドーeショップ セール期間＞
2023年12月21日～2024年1月16日 ※一部タイトルは2024年1月8日まで
『超探偵事件簿 レインコード』※2024年1月8日まで／初セール
6980円 ⇒ 5500円（21％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000057887.html
『超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション』※2024年1月8日まで／初セール
9980円 → 7900円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016958.html
『超探偵事件簿 レインコード シーズンパス』※2024年1月8日まで／初セール／DLC
2200円 → 1500円（31％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016960.html
『ディスコ エリジウム ザ ファイナル カット』
4939円 → 1500円（69％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053530.html
『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』※2024年1月8日まで
1万1880円 → 3500円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015697.html
＜PlayStation Store セール期間＞
2023年12月20日～2024年1月17日 ※一部タイトルは2024年1月5日まで
『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン』※2024年1月5日まで
8778円 → 4389円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-DL2GAME0000000JP
『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン – Ultimate Edition』※2024年1月5日まで
1万3178円 → 9224円（30％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-ULTIMATEEDITIOJP
『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン – 「血塗られた絆」』※初セール／DLC
1320円 → 660円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-EXPANSIONPASSPS5
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※PlayStation は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
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