スパイク・チュンソフトは12月21日、Nintendo Switch/PlayStation向けタイトルをお得な価格で販売する「ホリデーセール2023」を各ストアで開催中だと発表。

ニンテンドーeショップで19タイトル(最大89%オフ)、PS Storeで16タイトル(最大88%オフ)を特別価格で提供している。

■対象タイトル一覧

・Switchタイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28335/

・PlayStationタイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28336/

<ピックアップタイトル>

<ニンテンドーeショップ セール期間>

2023年12月21日~2024年1月16日 ※一部タイトルは2024年1月8日まで

『超探偵事件簿 レインコード』 ※2024年1月8日まで/初セール

6980円 ⇒ 5500円(21%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000057887.html

『超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション』 ※2024年1月8日まで/初セール

9980円 → 7900円(20%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016958.html

『超探偵事件簿 レインコード シーズンパス』 ※2024年1月8日まで/初セール/DLC

2200円 → 1500円(31%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016960.html

『ディスコ エリジウム ザ ファイナル カット』

4939円 → 1500円(69%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053530.html

『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』 ※2024年1月8日まで

1万1880円 → 3500円(70%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015697.html

<PlayStation Store セール期間>

2023年12月20日~2024年1月17日 ※一部タイトルは2024年1月5日まで

『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン』 ※2024年1月5日まで

8778円 → 4389円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-DL2GAME0000000JP

『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン – Ultimate Edition』 ※2024年1月5日まで

1万3178円 → 9224円(30%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-ULTIMATEEDITIOJP

『ダイイングライト 2 ステイ ヒューマン – 「血塗られた絆」』 ※初セール/DLC

1320円 → 660円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-EXPANSIONPASSPS5