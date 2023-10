3goo(サングー)は10月26日、タクティカルRPG『ロスト アイドロン スペシャルエディション』のPlayStation 5専用パッケージ版を発売した。価格は、6380円となる。

また、本日の発売にあわせて、YouTubeでローンチトレーラーと、YouTuber「アフロマスク」さんのチャンネルで本作の特徴を紹介する動画をそれぞれ公開している。

なお、ローンチトレーラーで使用されている音楽は、ゲーム内でも使用されており、『ロスト アイドロン スペシャルエディション』に同梱されるダウンロードコードで入手できるデジタルサウンドトラック内に収録されている。

■PlayStation Store製品ページ

https://bit.ly/losteidolonsjp_concept

▼ローンチトレーラー

https://bit.ly/40cLPLW

ゲームの主な特徴

・戦略が鍵となるターン制バトル

地形効果を最大限に活かして、さまざまな性質を持つユニットを戦略的に配置することで、敵との戦闘で優位に立とう。武器の相性や魔法の効果、敵の弱点を考慮に入れることができれば、巨大なモンスターやボスを撃破可能だ。

・幅広いキャラクターカスタマイズ

自分のプレイスタイルにあわせて、好みのユニットと20以上のユニークなクラスを自由に組みあわせよう。30人以上のキャラクターの特徴を把握し、自分だけの完璧な部隊を鍛え上げて仲間を訓練することで、新たなスキルや呪文、パッシブスキルを習得できる。

・探索や会話などのRPG要素を楽しもう

中世ヨーロッパ風の大陸で野営地を探索して、サイドクエストや新しい仲間をアンロックしよう。交流して親睦を深めれば、仲間の能力が上昇するなど、意外な一面を知れるかもしれない。

ロスト アイドロンの紹介動画を

YouTuber「アフロマスク」さんのチャンネルで公開!

YouTuberの「アフロマスク」さんによる、本作の地形を活かした戦闘シーンやクラスの変更、野営地での交流シーンなど、ゲームの主な特徴を紹介する動画が公開されている。こちらもあわせてチェックしてみよう。

<PS5で新発売された剣と魔法の世界が舞台のタクティカルRPGが

やり込み要素満点だった【ロスト アイドロン】>

https://bit.ly/3s3sSys

【ゲーム情報】

タイトル:ロスト アイドロン スペシャルエディション

ジャンル:タクティカルRPG

販売:3goo

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年10月26日)

価格:6380円(パッケージ版)

CERO:C(15才以上対象)

©2023 Ocean Drive Studio, Inc. All Rights Reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.