3goo(サングー)は9月7日、サイコスリラー『フォートソリス』をPlayStation 5向けに発売した。価格は、4950円。本日の発売にあわせて、物語の雰囲気を紹介したローンチトレーラーも公開している。

本作は、三人称視点で展開するサイコスリラーゲーム。プレイヤーは火星の基地で光の消えた不気味な施設内を探索し、現場に残された音声や映像の記録から、そこで一体何が起きたのかを調査していく。

『フォートソリス』 PlayStation 5ローンチトレーラー

https://shorturl.at/cxRX6

今回公開したローンチトレーラーは、舞台となる施設内で何者かに襲われたり、パートナーのジェシカが無線で心配そうに呼びかけるシーンなどシリアスな雰囲気が感じ取れるトレーラーとなっている。

TVドラマとゲームを融合させた様なゲーム体験

TVドラマとゲームを融合させたコンテンツを『フォートソリス』で実現し、真のナラティブと没入感をプレイヤーに提供する。

本作は4つのチャプターで構成されていて、プレイヤーは全チャプターを最初から最後までロード時間無しにすべてのシーンをシームレスかつノンストップで進むことも、TVドラマのようにチャプターごとに区切って楽しむことも可能に。

また、メニュー画面を一切使用せず、すべてのインターフェースを物語の中で表現することにより、今までにない没入感を生み出している。

ゲームの主な特徴

◆火星の最果てにある鉱山基地を探索するサイコスリラー

突然の緊急信号に応答し、ひとりで孤立した採掘所へ向かう上級技師のジャック。そして、遠隔地からジャックをサポートするジェシカ。調査が進み、夜が更けていくにつれ、明らかになっていく事件の真相。

この基地に、そして乗組員たちの身に何が起きたのか? 嵐が基地を薙ぎ、脱出はもはや絶望的となった主人公の運命を見届けよう。

◆ドラマのような感動をもたらすハイブリッド・メディアコンテンツ

ゲーム業界のベテランが集まるインディー系開発スタジオが最新技術を駆使して制作する「真のナラティブ」体験。繊細な表情まで表現できるキャラクターアニメーションが生み出す重厚なドラマ。それを結末まで導くのはプレイヤーの行動次第だ。

◆かつてない没入感

本作ではゲーム開始からエンディングまでカメラは一切途切れず、ロード時間無しにすべてのシーンをシームレスにプレイすることが可能。

また、ゲーム進行の手がかりとなる情報や記録は、ゲーム内の端末のスクリーンや腕に装着した機器を通して提供される。

ゲーム冒頭の紹介動画をYouTuber

「癒しのあいろん雑学ゲーム実況」さんのチャンネルで公開!

ゲーム実況系の「癒しのあいろん雑学ゲーム実況」さんが本作の冒頭部分を実際にプレイした動画を公開中。本作のあらすじや特徴であるシームレスなゲームプレイなどの見どころを紹介しているので、チェックしてみよう。

【FORT SOLIS/フォートソリス】火星での惨劇、新感覚SFサイコスリラー【PS5日本語版】

https://shorturl.at/BUXY2

【ゲーム情報】

タイトル:フォートソリス

ジャンル:アドベンチャー

販売:3goo

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年9月7日)

価格:4950円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

※発売時に公開済みの最新パッチには、不具合修正やグラフィック・UIの改良、パフォーマンスやゲーム品質の改善が含まれています。

©2023 Dear villagers. Developed by Fallen Leaf. All Rights Reserved“Fort Solis” are registered trademarks of “Fallen Leaf”

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.