インティ・クリエイツは10月17日、2023年10月21日・22日に各務原市民公園(岐阜県各務ヶ原市)にて開催する「第6回 ぜんため(全国エンタメまつり)」、および、その翌週である10月28日・29日に徳島県で開催される「マチ★アソビ vol.27」に、2週連続でインティ・クリエイツの展示ブースを出展すると発表。

同社のブースでは、《蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト》シリーズのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』、《ラブライブ!サンシャイン!!》の公式スピンオフ作品《幻日のヨハネ》の世界を舞台にした探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』、さらには、完全新規タイトル『九魂の久遠』の合計3タイトルを試遊体験できる。試遊すると、それぞれのタイトルの試遊者特典グッズがプレゼントされる。

また、直販サイト「インティ・ダイレクト」臨時出張所を併設して、最新グッズや人気タイトルのグッズなども販売。近くに住んでいる人は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

第6回 ぜんため情報

【会場】各務原市民公園(岐阜県各務ヶ原市)

【開催日時】2023年10月21日 10時~17時

2023年10月22日 10時~15時

※ご来場方法は、「ぜんため」の公式サイトをご覧ください。

マチ★アソビ vol.27情報

【会場】徳島駅周辺

【ブース住所】〒770-0834 徳島市元町2丁目5-1 CATCH 2階

【開催日時】2023年10月28日 10時~17時

2023年10月29日 10時~16時

※ご来場方法は、「マチ★アソビ」の公式サイトをご覧ください。

プレイアブル出展内容

■『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、「蒼の彼方」「藍の運命」「彼の記憶(ヒノメモリア)」「幻想巡夜(エルゴスム)」「命題:>(コマンドプロンプト)」「気高き暁光(シャムス)」の6曲から2曲がセレクトできる体験バージョン。遊んだ人には、歌姫がデザインされた直系56mmの大判缶バッチ(全3種)のうち1個をプレゼント。

■『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』のプレイアブル出展内容

製品版とほぼ同じ内容でゲームの開始から最初のボス戦までを楽しめるステージ1「海底神殿」と、これまでの体験会に参加した人向けにより深いステージ探索を楽しめるステージ2「洞窟」から選べるようになっている。また、遊んだ人には、ポストカード(全2種)のうち1個をプレゼント。

■『九魂の久遠』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、15分間のプレイ時間で、ネコの「クオン」を操作し、「アニマリヴァイヴ」システムで拡張されるアクションを駆使してステージを攻略し、最後に待ち受けるボス「ナヴィエ」と戦える特別バージョン。

独特の「きりえタッチ」の情緒あふれるストーリーデモは今回新たにボイスつきで楽しめるなど、本作の特徴的な要素や雰囲気がより一層味わえる体験版となっている。遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ2種の中からご希望の1種をプレゼント。

「第6回 ぜんため」イベントステージのお知らせ

「第6回 ぜんため」のステージでは、2023年10月21日14時より「GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル) 開発者トーク/MORPHO ON STAGE AT ZENTAME」を公演。モルフォ役の櫻川めぐさんを迎えてのミニライブパートでは、新旧5曲の楽曲を熱唱する。

ステージは、インティ・クリエイツ公式YouTubeチャンネルでネット配信もあるという。近隣に住む人はステージで、会場に行けない人は配信でチェックしよう。

【GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル) 開発者トーク/MORPHO ON STAGE AT ZENTAME】

開催日時:2023年10月21日 14時~14時40分

出演者:[トークショウ]貴治直哉氏、會津卓也氏 /[ライブ]モルフォ(櫻川めぐさん)

配信URL:https://youtube.com/live/lXvAU0ts8_Y

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

タイトル:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

(ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

発売日:2023年11月16日予定

価格:

パッケージ通常版:6380円

パッケージ限定版:1万4080円

ダウンロード版:5280円

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

©PROJECT YOHANE

©INTI CREATES CO., LTD.

©HAPPINET

※ゲーム画像は開発中のものです。

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.