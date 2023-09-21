ゲストは《電子の謡精》RoRo役を演じる峯田茉優さん！
最新作『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の新着情報も！“ガンヴォルト情報局 第62回”が9月28日21時より配信
インティ・クリエイツは9月20日、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズの情報番組“ガンヴォルト情報局 第62回”を配信すると発表。配信日時は、2023年9月28日21時から。
番組ではMCにIKKANさん、レギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）、そしてゲストに『白き鋼鉄のX（イクス）』シリーズで希望の歌姫《電子の謡精》（サイバーディーヴァ）RoRo役を演じる峯田茉優さんを迎え、最新作『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）』についての新着情報やイベント情報などコンテンツ盛りだくさんで紹介するという。
なお、ゲームの発売日は2024年2月15日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円／パッケージ限定版が9980円／ダウンロード版が1980円となる。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第62回
日時：2023年9月28日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：櫻川めぐさん（S）
ゲスト：峯田茉優さん（ヴィムス）
配信チャンネル：
YouTube Live：https://youtube.com/live/J45u1h677fI
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv342833762
【ゲーム情報】
タイトル：GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）
ジャンル：リズムゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One、Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。
発売日：2024年2月15日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：1980円
CERO：審査予定
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