インティ・クリエイツは10月13日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売予定のリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロン)』について、ゲーム本体に搭載される全15曲を紹介するとともに、プレイ映像「大祓(イグナイター)」を公開した。

本作の発売日は、2024年2月15日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる、

▼プレイ映像

ゲーム本体に搭載される全15曲を公開!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』のゲーム本体(ダウンロード版)に搭載される、全15曲を公開。パッケージ版は、この15曲に第一期DLC(各4曲×全5種)もインストール済みとなっており、全35曲が発売日から楽しめる。お気に入りの楽曲が含まれているか確認してみよう。

※DLCに含まれる楽曲情報は順次公開予定です。)

【モルフォの楽曲】

新曲 ※後日公開予定

【RoRoの楽曲】

【ルクシアの楽曲】

プレイ映像「大祓(イグナイター)」を公開!

本作は、歌姫たちのミュージックビデオを背景にプレイする以外にも、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのプレイ映像を背景にプレイすることで、歌姫の楽曲とともにシリーズの軌跡を辿ることができる。

本日はその中から、『白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT』の希望の歌姫、《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRoの楽曲「大祓(イグナイター)」に乗せて振り返る映像を公開。プレイ映像は、難易度がEASY、NORMAL、HARD、EXPERTと、どんどん上がって行くので、プレイする際の予習としても活用しよう。

プレイ映像はこちら:https://youtu.be/s6IEB_2WvgQ

描き下ろし店舗特典イラストの線画を公開!

オフィシャルイラストレーターである畠山義崇氏描き下ろしの店舗特典(6種)の線画デザインを大公開。各店舗で予約中なので、この機会に予約してみてはいかがだろうか。

各販売店へのリンクはこちら:http://gunvolt.com/GRC/jp/product/#tenpo

※詳細は各販売店にてご確認ください。

あみあみ

Amazon.co.jp

ゲーマーズ

ソフマップ

トレーダー

WonderGOO

GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024 チケット予約受付開始!

《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォ、《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRo、《電子の踊精(サイバージーン)》ルクシアのジョイントライブの実会場観覧チケット(全席指定)の予約を開始!

実会場観覧チケットは、2023年10月13日~11月10日23時59分まで予約受付中。席数を超える申し込みがあった場合は、2023年11月15日12時に抽選結果を連絡するという。ネット配信観覧チケットは、2023年11月24日販売開始予定だ。

【GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024 概要】

開催日時:2024年1月13日[開場:17時/開演:17時45分/終演:20時15分(予定)]

※ネット配信の観覧チケットの場合、開催日の7日後(2024年1月20日)の23時59分までご視聴いただけます。

MC:IKKANさん/篠原侑さん

出演:モルフォ(櫻川めぐさん)

RoRo(峯田茉優さん)

ルクシア(佐々木李子さん)

会場:神田明神ホール(https://myoujin-hall.jp/)

東京都千代田区外神田2丁目16−2 神田明神文化交流館2F

実会場観覧チケット(全席指定):9800円

※2023年10月13日12時より予約販売開始

※2023年11月10日23時59分まで予約受付後、抽選となります。(抽選発表は11月15日12時予定です)

ネット配信観覧チケット:4800円

※2023年11月24日12時より販売開始

※公演7日後(2024年1月20日)の17時59分までご購入いただけます。

チケット購入はこちらから:https://inticreates.zaiko.io/e/CYFESTIVAL2024

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(ガンヴォルト レコーズ サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

