インティ・クリエイツは9月29日、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』を、2023年10月21日・22日の二日間、各務原市民公園(岐阜県各務ヶ原市)にて開催する「第6回 ぜんため(全国エンタメまつり)」にプレイアブル出展すると発表。

ゲームの発売日は、2024年2月15日予定。価格は、パッケージ限定版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が1980円となる。

展示される体験版では、Nintendo Switch版のタッチ操作とコントローラーでの操作の両方で6曲を先行体験できる。試遊した人には、直径56mmの特製缶バッジ3種の中から希望の1種がプレゼントされる!

また、2023年10月21日の14時~14時40分には、モルフォ役の櫻川めぐさんを迎えたミニライブイベントも公演。近隣に住む人は、来場してみてはいかがだろうか。

GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024 開催決定!

《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォ、《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)RoRo、《電子の踊精》(サイバージーン)ルクシアのジョイントライブの開催が決定。遠方、海外に住む人は、ネット配信でも視聴できる。

実会場観覧チケット、ネット配信観覧チケットは、2023年10月13日販売開始予定だ。

【GUNVOLT JOHOKYOKU 電子歌謡祭(サイフェスティバル) 2024概要】

開催日時:2024年1月13日(開場:17時/開演:18時)

※ネット配信の観覧チケットの場合、開催日の7日後の23時59分までご視聴いただけます。

MC:IKKANさん/篠原侑さん

出演:モルフォ(櫻川めぐさん)/RoRo(峯田茉優さん)/ルクシア(佐々木李子さん)

会場:神田明神ホール(https://myoujin-hall.jp/)

東京都千代田区外神田2丁目16−2 神田明神文化交流館2F

チケット購入はこちらから:https://inticreates.zaiko.io/e/CYFESTIVAL2024

【会場観覧チケットについて】

※会場観覧チケットは2023年10月13日販売開始予定です。

※会場観覧チケットは抽選販売となります。抽選受付〆切は2023年11月10日23時59分です。

※会場観覧チケット当選者へは、2023年11月15日12時頃にメールをお送り致します。

【ネット配信観覧チケットについて】

※ネット配信の観覧チケットは、公演の7日後(2024年1月15日)の17時59分までご購入いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One、Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ。

発売日:2024年2月15日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.