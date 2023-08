ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月31日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年9月5日から10月2日まで。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2023年9月の「フリープレイ」

『Saints Row』

・発売元:PLAION

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年9月5日~10月2日

『Black Desert: Traveler Edition』

・発売元:Pearl Abyss

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年9月5日~10月2日

※これらの追加コンテンツを含むTraveler Packは、PlayStation Storeでも別途ダウンロード可能です。すでに『Black Desert』のいずれかのエディションをご購入済みのPlayStation Plus加入者の方は、PlayStation Plusで『Black Desert: Traveler Edition』はダウンロードいただけません。ただし、すでに『Black Desert: Traveler Edition』以外のエディションをご購入済みのPlayStation Plus加入者の方は、「Traveler Item Pack」単体をPlayStation Plusからダウンロードいただくことが可能です。

『Generation Zero』

・発売元:Fatalist Technologies AB

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年9月5日~10月2日

Generation Zero

8月の「フリープレイ」タイトルをダウンロードするラストチャンス

2023年8月の「フリープレイ」タイトル『ゴルフ PGAツアー 2K23』『Dreams Universe』『Death’s Door』は、2023年9月4日までダウンロードし、ライブラリーに追加できるので、お見逃しなく。

PS Plus「12ヶ月利用権」の価格が全プランで改定

2023年9月6日より全世界にて、PlayStation Plusにおけるすべてのプランの「12ヶ月利用権」の価格を改定すると発表。

この価格改定を通じて、今後も引き続き、PlayStation Plus加入者にはバラエティに富んだ数々の高品質なタイトルやコンテンツを提供していくという。

価格改定詳細(「12ヶ月利用権」のみ)

●PlayStation Plus エッセンシャル:5143円→ 6800円(+1657円)

●PlayStation Plus エクストラ:8600円→ 1万1700円(+3100円)

●PlayStation Plus プレミアム:1万250円→ 1万3900円(+3650円)

「12ヶ月利用権」の新価格は、「1ヶ月」または「3ヶ月利用権」を12ヵ月間にわたり購入する場合と比較して、引き続きお得な価格で利用できる。

現在「12ヶ月利用権」を利用中のユーザーについては、2023年11月6日以降の次回更新日まで新価格は適用されない。ただし、2023年9月6日以降にアップグレード、ダウングレード、または有効期間の延長など、サブスクリプションの変更を行なった場合は、新価格が適用される。

利用権の変更・解約はいつでも可能。詳細は下記のヘルプページを確認してほしい。

・PlayStation Plusの利用権を解約する方法

https://www.playstation.com/ja-jp/support/subscriptions/cancel-playstation-plus/

これらの変更内容については、現在PlayStation Plusに加入している全ユーザーにメールで告知するとともに、近日中にウェブサイトにも詳細を掲載する予定だという。

