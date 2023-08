「PlayStation Plus」値上げ、最大3650円　12ヵ月プランが対象

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は8月30日(現地時間)、同社が提供する有料会員サービス「PlayStation Plus」の12ヵ月プランについて、9月6日から順次料金を値上げすると発表した。

各プランの値上げ前後の料金は以下の通り。

エッセンシャル:5143円→6800円(1657円値上げ)

エクストラ:8600円→1万1700円(3100円値上げ)

プレミアム:1万250円→1万3900円(3650円値上げ)

新規契約やプラン変更、有効期間の追加購入については、9月6日より新価格を適用。値上げ前に契約し、プラン変更や有効期間の追加購入(延長)をしていないユーザーについては、11月6日以降、最初に訪れる更新日から新価格が適用される。

同社は今回の値上げについて、「This price adjustment will enable us to continue bringing high-quality games and value-added benefits to your PlayStation Plus subscription service. (日本語訳:今回の価格改定により、PlayStation Plusのメンバーシップサービスに高品質なゲームと付加価値の高い特典を引き続き提供することが可能になります。)」と述べ、サービス継続に必要な値上げであるとしている。