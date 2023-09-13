ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は9月13日より、日本国内のPlayStation Storeにて、2023年9月27日までの期間限定となる割引キャンペーン、「Tokyo Game Show Sale」を開始したと発表。
本セールは、2023年9月21日～24日にかけて開催される「東京ゲームショウ2023」を記念したPS Storeの大型キャンペーン。PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）の対象タイトルを、最大80％オフの魅力的な価格で購入できる。
さまざまなタイトル、追加コンテンツなどがセール対象となっているので、その一部を下記で紹介していこう。
▼「Tokyo Game Show Sale」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/category/62c59aff-0b44-454a-8bac-3d192adce719/
「Tokyo Game Show Sale」対象タイトル
『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』
・発売元：WARNER BROS INTERACTIVE ENTERTAINMENT
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：そのほか
・通常販売価格：1万978円
⇒セール割引後価格：7684円＜30％オフ＞
『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLGCYDELX
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
『BIOHAZARD RE:4 デラックスエディション PS4 & PS5』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション／アドベンチャー／ホラー
・通常販売価格：8990円
⇒セール割引後価格：6922円＜23％オフ＞
『BIOHAZARD RE:4 デラックスエディション PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA07413_00-RE4RDXEDITION000
『BIOHAZARD RE:4 PS4 & PS5』は通常価格7990円から25％オフとなる
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA07413_00-RE4RMAINGAME0000
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
『Call of Duty: Modern Warfare II - 秘蔵版』
・発売元：アクティビジョン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：1万3090円（PS5）
⇒セール割引後価格：7854円＜40％オフ＞
『Call of Duty: Modern Warfare II - 秘蔵版』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW2ULTIMATE01
『Call of Duty: Modern Warfare II - クロスジェンバンドル』は通常価格9680円から50％オフとなる
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW2CROSSGEN01
© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFARE および CALL OF DUTY WARZONE は Activision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品には Id Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.
『モンスターハンターライズ』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション／RPG
・通常販売価格：3990円
⇒セール割引後価格：1995円＜50％オフ＞
『モンスターハンターライズ PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA08036_00-FULLGAME00000001
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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