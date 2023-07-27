『ゴルフ PGAツアー 2K23』と『Death’s Door』も対象に
【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月27日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年8月1日から9月4日まで。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
2023年8月の「フリープレイ」
『ゴルフ PGAツアー 2K23』
・発売元：2K / テイクツー・インタラクティブ・ジャパン
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：スポーツ（ゴルフ）
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年8月1日～9月4日
© 2005-2022 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.
『Dreams Universe』
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PS4 ※PlayStation VR対応
・ジャンル：アドベンチャー、アクション、その他
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年8月1日～9月4日
©2019 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Media Molecule.
『Death’s Door』
・発売元：Devolver Digital
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、アドベンチャー
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年8月1日～9月4日
Copyright 2021 Acid Nerve. All Rights Reserved.
プレイステーション公式Twitterで最新情報を手に入れよう
プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。
▼プレイステーション公式Twitterアカウント
https://twitter.com/playstation_jp
▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/subscriptions/
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう