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『ゴルフ PGAツアー 2K23』と『Death’s Door』も対象に

【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場

2023年07月27日 14時35分更新

文● Zenon／ASCII

【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月27日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年8月1日から9月4日まで。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2023年8月の「フリープレイ」

『ゴルフ PGAツアー 2K23』

【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場

発売元：2K / テイクツー・インタラクティブ・ジャパン
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：スポーツ（ゴルフ）
・「フリープレイ」
提供期間：2023年8月1日～9月4日

© 2005-2022 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

 

『Dreams Universe』

【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場

発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
フォーマット：PS4 ※PlayStation VR対応
ジャンル：アドベンチャー、アクション、その他
・「フリープレイ」
提供期間：2023年8月1日～9月4日

©2019 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Media Molecule.

 

『Death’s Door』

【PS Plus情報】8月のフリープレイはゲームが作れるゲーム『Dreams Universe』など3タイトルが登場

発売元：Devolver Digital
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アクション、アドベンチャー
・「フリープレイ」
提供期間：2023年8月1日～9月4日

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