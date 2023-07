ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月27日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年8月1日から9月4日まで。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2023年8月の「フリープレイ」

『ゴルフ PGAツアー 2K23』

・発売元:2K / テイクツー・インタラクティブ・ジャパン

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:スポーツ(ゴルフ)

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年8月1日~9月4日

© 2005-2022 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

『Dreams Universe』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS4 ※PlayStation VR対応

・ジャンル:アドベンチャー、アクション、その他

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年8月1日~9月4日

©2019 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Media Molecule.

『Death’s Door』

・発売元:Devolver Digital

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、アドベンチャー

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年8月1日~9月4日

Copyright 2021 Acid Nerve. All Rights Reserved.

