ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月10日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年8月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計17本のタイトルが提供される。期間は2023年8月15日から。

『Moving Out 2』と『Sea of Stars』はそれぞれ発売日当日に「ゲームカタログ」に登場。『Sea of Stars』のみ、2023年8月29日からの追加となる。

なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年8月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『LOST JUDGMENT: 裁かれざる記憶』

・発売元:セガ

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年8月15日

©SEGA

『Destiny 2: 漆黒の女王』

・発売元:BUNGIE INC.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、シューティング

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年8月15日

© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are trademarks of Bungie, Inc. Published and distributed by Bungie, Inc.

『Sea of Stars』

・発売元:Sabotage Studio

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アドベンチャー、RPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年8月29日 ※発売同日

Copyright 2023 Sabotage Studio

『Moving Out 2』

・発売元:Team 17 Digital Ltd

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:ストラテジー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年8月15日 ※発売同日

Moving Out 2 © SMG Studio PTY Ltd & DEVM Games, published under licence by TEAM17 Digital Limited.

そのほかの8月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

・ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション(PS4)

・深夜廻(PS4)

・Destroy All Humans! 2 – Reprobed(PS5/PS4)

・ソース・オブ・マドネス(PS5/PS4)

・Midnight Fight Express(PS4)

・嘘つき姫と盲目王子(PS4)

・真 流行り神3(PS4)

・Dreams Universe(PS4)

・Cursed to Golf(PS5/PS4)

・スペルフォース III リフォースト(PS5/PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

・『サルゲッチュP!』(PSP)

©2005 Sony Interactive Entertainment Inc. サルゲッチュP! is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

・『魔界戦記ディスガイア Refine』(PS4)

©2003-2018 Nippon Ichi Software, Inc.

・『ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団』(PS4)

©2016-2017 Nippon Ichi Software, Inc.

