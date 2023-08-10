クラシックスタイルの正統派RPG『Sea of Stars』が発売初日プレイ対象に
【PS Plus情報】『ロストジャッジメント』や『深夜廻』が8月15日よりゲームカタログ入り！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月10日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年8月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計17本のタイトルが提供される。期間は2023年8月15日から。
『Moving Out 2』と『Sea of Stars』はそれぞれ発売日当日に「ゲームカタログ」に登場。『Sea of Stars』のみ、2023年8月29日からの追加となる。
なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年8月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
『LOST JUDGMENT： 裁かれざる記憶』
・発売元：セガ
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年8月15日
©SEGA
『Destiny 2: 漆黒の女王』
・発売元：BUNGIE INC.
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、シューティング
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年8月15日
© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are trademarks of Bungie, Inc. Published and distributed by Bungie, Inc.
『Sea of Stars』
・発売元：Sabotage Studio
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー、RPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年8月29日 ※発売同日
Copyright 2023 Sabotage Studio
『Moving Out 2』
・発売元：Team 17 Digital Ltd
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：ストラテジー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年8月15日 ※発売同日
Moving Out 2 © SMG Studio PTY Ltd & DEVM Games, published under licence by TEAM17 Digital Limited.
そのほかの8月新規追加タイトル
「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）
・ツーポイントホスピタル：ジャンボエディション（PS4）
・深夜廻（PS4）
・Destroy All Humans! 2 – Reprobed（PS5／PS4）
・ソース・オブ・マドネス（PS5／PS4）
・Midnight Fight Express（PS4）
・嘘つき姫と盲目王子（PS4）
・真 流行り神3（PS4）
・Dreams Universe（PS4）
・Cursed to Golf（PS5／PS4）
・スペルフォース III リフォースト（PS5/PS4）
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
・『サルゲッチュP!』（PSP）
©2005 Sony Interactive Entertainment Inc. サルゲッチュP! is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
・『魔界戦記ディスガイア Refine』（PS4）
©2003-2018 Nippon Ichi Software, Inc.
・『ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団』（PS4）
©2016-2017 Nippon Ichi Software, Inc.
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