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クラシックには「スターオーシャン」シリーズが続々追加！

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

2023年09月14日 15時20分更新

文● Zenon／ASCII

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月14日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年9月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計19本のタイトルが提供される。期間は2023年9月19日から。

　なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年9月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

発売元：スクウェア・エニックス
フォーマット：PlayStation 4（PS4）
ジャンル：RPG
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年9月19日

© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Toylogic Inc.

 

『十三機兵防衛圏』

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

発売元：アトラス
フォーマット：PS4
ジャンル：アドベンチャー／シミュレーション
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年9月19日

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

 

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

発売元：スクウェア・エニックス
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PS4
ジャンル：RPG
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年9月19日

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

 

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

発売元：Take-Two Interactive Japan GK
フォーマット：PS4
ジャンル：ストラテジー／RPG／そのほか
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年9月19日

©2019 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

 

『プラネットコースター: コンソール版』

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

発売元：FRONTIER DEVELOPMENTS PLC
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：シミュレーション／ストラテジー
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年9月19日

Planet Coaster © 2020 Frontier Developments plc. All rights reserved.

そのほかの9月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）

●オーディンスフィア レイヴスラシル（PS4）
●Unpacking （PS5／PS4）
●This War of Mine: Final Cut （PS5）
●Cloudpunk （PS4）
●魂斗羅 ローグ コープス （PS4）
●Tails Noir （PS5／PS4）
●West of Dead （PS4）
●STAR OCEAN5 –Integrity and Faithlessness– （PS4）
●パウ・パトロール：ザ・ムービー　アドベンチャー・シティがよんでいる（PS5／PS4）

「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）

●『スターオーシャン1 -First Departure R-』（PS4）

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

© 1996, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

●『STAR OCEAN Second Evolution スターオーシャン2』（PS4）

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

© 1998,2008,2015 SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved./Original version developed by tri-Ace Inc.

●『スターオーシャン3 -Till the End of Time- ディレクターズカット』（PS4）

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

©2004 tri-Ace Inc. / SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

●『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster』（PS4）

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

© 2009, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. Developed by tri-Ace Inc.

●『ドラゴンズクラウン・プロ』（PS4）

【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

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