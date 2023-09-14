クラシックには「スターオーシャン」シリーズが続々追加！
【PS Plus情報】『NieR Replicant』『十三機兵防衛圏』などが9月19日よりゲームカタログ入り！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月14日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年9月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計19本のタイトルが提供される。期間は2023年9月19日から。
なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年9月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
『NieR Replicant ver.1.22474487139…』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：RPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年9月19日
© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Toylogic Inc.
『十三機兵防衛圏』
・発売元：アトラス
・フォーマット：PS4
・ジャンル：アドベンチャー／シミュレーション
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年9月19日
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PS4
・ジャンル：RPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年9月19日
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』
・発売元：Take-Two Interactive Japan GK
・フォーマット：PS4
・ジャンル：ストラテジー／RPG／そのほか
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年9月19日
©2019 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
『プラネットコースター: コンソール版』
・発売元：FRONTIER DEVELOPMENTS PLC
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：シミュレーション／ストラテジー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年9月19日
Planet Coaster © 2020 Frontier Developments plc. All rights reserved.
そのほかの9月新規追加タイトル
「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）
●オーディンスフィア レイヴスラシル（PS4）
●Unpacking （PS5／PS4）
●This War of Mine: Final Cut （PS5）
●Cloudpunk （PS4）
●魂斗羅 ローグ コープス （PS4）
●Tails Noir （PS5／PS4）
●West of Dead （PS4）
●STAR OCEAN5 –Integrity and Faithlessness– （PS4）
●パウ・パトロール：ザ・ムービー アドベンチャー・シティがよんでいる（PS5／PS4）
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
●『スターオーシャン1 -First Departure R-』（PS4）
© 1996, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
●『STAR OCEAN Second Evolution スターオーシャン2』（PS4）
© 1998,2008,2015 SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved./Original version developed by tri-Ace Inc.
●『スターオーシャン3 -Till the End of Time- ディレクターズカット』（PS4）
©2004 tri-Ace Inc. / SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
●『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster』（PS4）
© 2009, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. Developed by tri-Ace Inc.
●『ドラゴンズクラウン・プロ』（PS4）
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
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