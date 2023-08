バンダイナムコエンターテインメントは8月29日、2023年9月21日より開催される「東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)に出展するバンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンライン合同ブースの追加情報を公開した。

▼TGS2023 バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンライン特設サイトの詳細情報はこちら

https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp

■「リアルでつながる」

会場では、最新ゲームの試遊コーナーやスペシャルステージ、ゲームの世界観に浸れるフォトブースなどを展開予定。ぜひ本ブースに訪れ、会場ならではの熱気を体感してみてはいかがだろうか。

【最新ゲーム試遊コーナー】 ※本日より一般公開日(23/24日)の事前予約抽選募集開始

・鉄拳8

・SAND LAND

・SYNDUALITY Echo of Ada

・SDガンダム ジージェネレーション エターナル

【スペシャルステージ】

・アイドルマスター シャイニーカラーズ ※本日より観覧事前予約抽選募集開始

・鉄拳8

・SAND LAND

・SYNDUALITY

・ソードアート・オンライン

・ブループロトコル

・僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE

【フォトブース】

・鉄拳8

・SAND LAND

・SYNDUALITY

・ブループロトコル

・僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE、ほか

■「オンラインでつながる」

「アイドルマスター」シリーズのキャラクターをアンバサダーに置き、「#好きでつながる!30時間バンダイナムコTVinTGS2023」を配信。

リアル会場に来場できないファンや、会場閉会後もファンとつながるべく、さまざまなコンテンツを届けていく。

【アイドルマスターシャイニーカラーズのアイドル3名がアンバサダーに就任!】

2023年9月23日10時頃~9月24日17時頃まで、ノンストップで「バンダイナムコ30時間TV」を配信。番組を盛り上げるアンバサダーとして『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の大崎甜花、小宮果穂、浅倉 透が就任した。

さらにスペシャルサポーターとして「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)」のアイドル候補生たちも参戦し、番組中にさまざまなゲームのチャレンジ企画に挑戦する。

番組では、リアル会場の閉場後にも、『Tales of ARISE』2nd Anniversaryスペシャル配信や、RTA(Real Time Attack)企画などさまざまなコンテンツを実施予定。

一般社団法人「RTA in Japan」ご協力のもと、『Tales of ARISE』『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』『風のクロノア1&2 アンコール』の3つのタイトルをRTAプレイヤーたちが最速で駆け抜けるので、お見逃しなく。

【出演者】

・総合司会

百花繚乱さん(2023年9月23日)/田口尚平さん(9月24日)

・アンバサダー

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より

大崎甜花

小宮果穂

浅倉 透

(公式サイト:https://shinycolors.idolmaster.jp)

・スペシャルサポーター

「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)」より

上水流 宇宙

灯里 愛夏

レトラ

(公式サイト:https://idolmaster-official.jp/va-liv)

・RTA(Real Time Attack)

『Tales of ARISE』

走者:brasterさん

実況解説:セリアさん/えくさん

『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』

走者:Harutomoさん

『風のクロノア1&2 アンコール』

走者:ねこさん

■「デジタルでつながる」

ファンとSNSを通して「#好きでつながる Twitter キャンペーン」を、本日2023年8月29日よりスタート。

【TGS2023 をみんなで一緒に盛り上げよう!】

バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンラインの製品に関わるコメントやイラスト、写真の投稿を大募集。ハッシュタグ「#好きでつながる」をつけてX(旧:Twitter)に投稿や、「#好きでつながる」がついた投稿をリプライやリポスト(リツイート)をすることでもらえるポイントを貯め、ポイントを消費して豪華商品や一部ステージの優先観覧権の抽選に応募したり、プレゼントと交換をしたりできる。

キャンペーン投稿文はリアル会場の大型モニターや、配信番組で紹介されるかも!? バンダイナムコ製品に関すること、TGS2023」への意気込み、イラスト、コスプレ画像など、ハッシュタグをつけて自由に投稿しよう。

キャンペーン参加はこちら:https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp/campaign/

※開催期間:開催中~2023年9月24日23時59分まで(予定)

※期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。