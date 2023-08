バンダイナムコエンターテインメントは8月24日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘ゲーム『鉄拳8』のCM映像「宿命を、ぶん殴れ。」を公開した。

本作の発売日は2024年1月26日予定。通常版のパッケージ版/ダウンロード版の価格は、9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を参照のこと。

本CMでは運命に抗い父「三島一八」に挑む「風間仁」の姿や、『鉄拳8』のバラエティ豊かなキャラクターたちのバトルシーンが観られるのでチェックしてほしい。

TEKKEN 8 – CM「宿命を、ぶん殴れ。」(30秒)

https://youtu.be/ZChVWevpX94

X(旧Twitter)キャンペーン開催中!

フォロー&リポストで非売品「鉄拳サンドバッグ」が当たる!

新CM公開を記念して、X(旧Twitter)キャンペーンを開催中。@TEKKEN_Projectアカウントをフォローし、該当ポストをリポストで参加可能。

抽選で1名に非売品「鉄拳サンドバッグ~木人プリント入り~」がプレゼントされる。募集期間は、2023年9月6日23時59分まで。

キャンペーンポスト:https://twitter.com/TEKKEN_Project/status/1694548472215876086

キャンペーン詳細はこちら:https://tk8.tekken-official.jp/news/230824.php

『鉄拳8』は2024年1月26日発売! 予約受付中!

『鉄拳8』はゲーム本編のほか、発売後に配信が予定されているYear 1の追加プレイアブルキャラクター(4体)やキャラクターコスチュームなどが付くお得なエディションを用意している。各種エディションの詳細は以下を確認してほしい。

●Standard Edition

・ゲーム本編

●Deluxe Edition

・ゲーム本編

・プレイアブルキャラクター Year 1 Pass

‐ 追加プレイアブルキャラクター:4体

‐アバタースキン「金人」(購入特典)

・キャラクターコスチューム:ゴールドスーツ パック

‐ 全32キャラクターが使用可能

●Ultimate Edition

・ゲーム本編

・プレイアブルキャラクター Year 1 Pass

‐ 追加プレイアブルキャラクター:4体

‐ アバタースキン「金人」(購入特典)

・キャラクターコスチューム:ゴールドスーツ パック

‐ 全32キャラクターが使用可能

・アバターコスチューム:クラシック鉄拳Tシャツ セット

- 全32種類

・アバタースキン:「三島 一八」「風間 仁」「風間 準」

■予約/早期購入特典

・アバターコスチューム:ポールなりきり セット

■PlayStation5限定 予約/早期購入特典

・アバタースキン:「鉄人」「木人」

詳しくは公式サイトをチェックしよう。

https://tk8.tekken-official.jp/products/

オリジナルグッズが付いた豪華セットが発売決定!

アソビストア、プレミアムバンダイで、『鉄拳8』ゲームソフト本編とフィギュアやグッズが付いた豪華セットの発売が決定。本製品は、2023年8月25日10時ごろより順次予約開始となる。

▼アソビストア

https://shop.asobistore.jp/products/detail/190777-00-00-game_ty32

▼プレミアムバンダイ

https://p-bandai.jp/item/item-1000198174/

※2023年8月25日10時ごろより順次予約開始となります。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日予定

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。