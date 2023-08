505 Gamesは8月22日、One More Levelが開発を担当する一人称視点サイバーパンクアクション『Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)』を、日本時間2023年10月27日にPC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S向けに発売すると発表した。

本日より各プラットフォームにて、早期購入特典付きの予約を開始している。価格はPC(Steam)版が4680円、PC(Epic Games Store)版が4880円、PS5/XSX版が4950円、となる(通常版の場合)。

そのほかのエディションである『The Deluxe Edition』と『The Brutal Edition』の詳細については、各プラットフォームの製品ページなどを参照してほしい。

・最新アナウンストレーラー

https://youtu.be/YyHTe87ikE0

『Ghostrunner 2』について

サイバーパンクの街を駆け抜けるハードコアFPPアクションゲーム『Ghostrunner』待望の続編。

人類最後の砦に潜伏した残虐なAIカルトに挑め。バイクでダーマ・タワーを探索し、サイバーヴォイドで敵を殲滅せよ。難易度の高い新モードで自分の力を試し、新アビリティを使いこなして最強のサイバー忍者となり、次のレベルへと進化した 『Ghostrunner』で死線を駆け抜けよう。

●進化した手強いボス

ボス戦は一段とダイナミック&インタラクティブに。史上最強の敵との戦いに、かつてない没入感をもたらす。『Ghostrunner 2』の敵は、使用するスキルによって異なる動きを見せるため、敵に接触するたびに違った試練に立ち向かうことができる。

●車両バトルが追加

ゴーストランナーの新型バイクに乗って、ノンストップ・アクションを体感せよ! 移動手段だけでなく、戦闘に使える武器も搭載。

●パワー&アビリティ

『Ghostrunner 2』では、新しいスキル、アビリティ、武器が追加。今まで以上に自由自在に駆け回り、手ごわい敵に挑めるように。アルティメット・アビリティを使いこなし、容赦なく襲い来る敵に対抗する力をジャックにもたらす。

●シンセサイザー・サウンドトラック

Daniel Deluxe(ダニエル・デラックス)さんなど、アーティストたちの新曲を収録した魅惑的なシンセサイザー・サウンドトラック。We Are Magonia、Gost、Dan Terminus、Arek Reikowskiなどのビートに乗って、華麗に敵を殲滅せよ。

●サイバーヴォイドの帝王

『Ghostrunner 2』の新モードをクリアして、“サイバー忍者”を名乗るにふさわしいか見極めよう。『Ghostrunner 2』のランキングでは、フレンドだけではなく、同じプラットフォームのプレイヤー同士でも見れるように拡張される。

各エディション&予約購入特典

【通常版】

価格

●Steam:4680円

●Epic:4880円

●PS5/Xbox Series X|S(ダウンロード版のみ):4950円

内容

●『Ghostrunner 2』基本ゲーム

●トラディショナル・カタナ・パック:

01.トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [レッドアイドラゴン]

02.トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [ゴールデン]

※予約購入特典の「トラディショナル・カタナ・パック」は、後日別売りとなります。

【The Deluxe Edition】(デラックスエディション)

価格

●Steam:5680円

●Epic:5880円

●PS5/Xbox Series X|S(ダウンロード版のみ):5830円

内容

●『Ghostrunner 2』基本ゲーム

●トラディショナル・カタナ・パック:

トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [レッドアイドラゴン]

トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [ゴールデン]

※予約購入特典の「トラディショナル・カタナ・パック」は、後日別売りとなります。



●《デラックス・パック》:

カタナ&ハンドスキン [アーリマン]

カタナ&ハンドスキン [モダンエナジー]

カタナ&ハンドスキン [モルテンブレード]

カタナ&ハンドスキン [ゴシックブルー]

ハンド・ホログラム(ユーザー名入り)

【The Brutal Edition】(ブルータルエディション)

価格

●Steam:7150円

●Epic:7280円

●PS5/Xbox Series X|S(ダウンロード版のみ):7150円

内容

●『Ghostrunner 2』基本ゲーム

●トラディショナル・カタナ・パック:

トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [レッドアイドラゴン]

トラディショナル・カタナ&ハンドスキン [ゴールデン]

※予約購入特典の「トラディショナル・カタナ・パック」は、後日別売りとなります。



●《デラックス・パック》:

カタナ&ハンドスキン [アーリマン]

カタナ&ハンドスキン [モダンエナジー]

カタナ&ハンドスキン [モルテンブレード]

カタナ&ハンドスキン [ゴシックブルー]

ハンド・ホログラム(ユーザー名入り)



●《ブルータル・パック》:

カタナ&ハンドスキン [アクア・アニメーション]

バイクスキン [デザイン24A]

シーズンパス:

4種類のコスメティックパック(刀スキンx3、ハンドスキンx3、バイクスキンx1)

1種類のゲームモード(シーズンパスSteam版 参考価格:2480円)

※シーズンパスに含まれるコンテンツのリリース日は、後日公開いたします。



●アーリーアクセス権(48時間先行プレイ)

【ゲーム情報】

タイトル:Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)

ジャンル:一人称視点サイバーパンクアクション

配信:505 Games

開発:One More Level

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日:2023年10月27日

価格:

通常版 Steam:4680円

通常版 Epic:4880円

通常版 PS5/Xbox Series X|S:4950円

デラックス版 Steam:5680円

デラックス版 Epic:5880円

デラックス版 PS5/Xbox Series X|S:5830円

ブルータル版 Steam:7150円

ブルータル版 Epic:7280円

ブルータル版 PS5/Xbox Series X|S:7150円

※Xbox版はダウンロードのみ

CERO:Z(18歳以上対象)

