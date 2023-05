505 Gamesは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが主催する映像番組「PlayStation Showcase」にて、全プラットフォーム累計販売本数150万本を突破している『Ghostrunner(ゴーストランナー)』の続編となる『Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)』の最新トレーラーを公開した。

本作のプラットフォームはPC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|Sで、発売日は2023年予定、価格は未定だ。

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/HoXPHx87Nyw

『Ghostrunner 2』の舞台は、前作から1年後。主人公「ジャック」は初めて要塞都市「ダーマタワー」を離れ、広大な砂漠の荒野に降り立つことになる。

新たな力、アップグレード可能な能力と移動メカニクス、拡張されたストーリー、より深い世界観、そして新たな敵が登場する『Ghostrunner 2』では、前作からさらに進化したスタイリッシュなアクションバトルと、電光石火のスピードプレイを楽しめる。恐れることなく果てしない死のダンスを踊り続けよう。

【ゲーム情報】

タイトル︓Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)

ジャンル:一人称視点サイバーパンクアクション

配信:505 Games

開発:One More Level

プラットフォーム︓PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日︓2023年発売予定

価格︓未定

CERO:未定

