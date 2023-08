505 Gamesと開発会社One More Levelは8月14日、全プラットフォーム累計販売本数150万本を突破している人気作『Ghostrunner』(ゴーストランナー)の続編となる『Ghostrunner 2』(ゴーストランナー2)について、Steam対象のクローズドβテスト参加者の募集および事前登録を開始した。

本作の対応プラットフォームは、PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|Sで、発売時期は2023年予定。価格などについてはまだ未定だ。

クローズドβテストへの応募・詳細は、下記のサイトを確認してほしい。

▼クローズドβテストへの応募・詳細

505.games/GR2Beta

なお、ドイツで開催される欧州最大規模のゲームイベント“gamescom 2023”での情報解禁に先駆け、日本時間2023年8月22日にゲームに関する大切な情報を公開予定だという。続報を楽しみにしよう。

最新プロモーション動画“これまでの『Ghostrunner』”

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Ghostrunner 2

ジャンル:アクション

販売:505 Games

開発:One More Level

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日:2023年発売予定

価格:未定

CERO:審査予定

©All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.