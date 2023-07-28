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ゲーム  >  ニュース  >  『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』を特集！週刊アスキー秋葉原限定版8月号が配布開始

7月28日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』を特集！週刊アスキー秋葉原限定版8月号が配布開始

2023年07月28日 11時00分更新

文● ASCII

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』を特集！週刊アスキー秋葉原限定版8月号が配布開始

週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版8月号」は7月28日（金）配布されます。

　今回の秋葉原限定版は、フロム・ソフトウェアの人気ロボットアクションゲーム最新作『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン）』を特集！　そのほか、セガの新作リズムアクション『サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル』、「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』など、8月発売の注目タイトルを掲載しています。

　また、特集としてスマホ充電や扇風機などにも使える「ポータブル電源の選び方」を、ASCII Power Reviewでは有機EL搭載の次世代モバイルノート「Zenbook S 13 OLED」を紹介するなど見逃せない記事が満載です。

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』を特集！週刊アスキー秋葉原限定版8月号が配布開始

　週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！

週刊アスキー 秋葉原限定版8月号（秋葉原限定配布）

■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2023年7月28日（金）から

　また、Amazon.co.jpではKindleで無料で読めるAmazon.co.jp限定版を無料配布中！

　バックナンバーも配布しているので、秋葉原でゲットできなかった人は、こちらもチェックしてみてください。

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