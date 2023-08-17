タイトーは8月17日、Nintendo Switch用ソフト『タイトーマイルストーン2』について、本日よりダウンロード版の予約購入を開始したと発表。発売日は2023年8月31日で、通常価格は5720円となる。2023年9月12日までは10％オフの5148円で購入可能だ。
また、本作に加え前作『タイトーマイルストーン』を50%オフで購入できるセールも同時開催中。期間は、本日～2023年9月12日まで。
・『タイトーマイルストーン2』
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060119.html
価格：5720円 ⇒ 5148円（10％オフ）
・『タイトーマイルストーン』
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042944.html
価格：5720円 ⇒ 2860円（50％オフ）
※タイトーマイルストーンは2023年8月31日発売です。8月30日までは予約購入となります。予約購入をすることで配信後すぐにゲームをプレイすることができます。
「メタルブラック オリジナルサウンドトラック」が音楽配信プラットフォームにて配信決定！
『タイトーマイルストーン2』に収録予定の名作シューティングゲーム「メタルブラック」のサウンドトラックが音楽配信専用アルバムとして登場。
作曲者であるYack.こと渡部恭久氏の監修のもと、ゲーム基板からの完全新規収録となる。
ボーナストラックとして、2023年6月25日に開催されたZUNTATA36周年イベントで披露されたMASAKIさん（ZUNTATA）による「Born to be free」のリミックスバージョン「Born to be free Brilliant Mix」も収録予定だ。
■配信プラットフォーム
iTunes、Apple music、mora、Spotify、Amazon music、YouTube musicなど
■配信開始予定日
2023年8月31日
■価格
各配信サービスにてご確認ください
■収録曲
Red & Yellow / Coin / Take off / Born to be free / Warning / visitor / Dancing Horming / Dual Moon / Yueez / memory / AREA 26-10 / Dio panic! / non fiction / Waste days / the gate of guardian / Doubt / Phantasm / Time / a mirage of mind / Into the H.I. / Born to be free Brilliant Mix (Bonus track)
【ゲーム情報】
タイトル：タイトーマイルストーン2
ジャンル：バラエティー
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2023年8月31日予定
価格：5720円
CERO：B（12歳以上対象）
© TAITO CORPORATION 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 ALL RIGHTS RESERVED.
※TAITO、TAITOロゴおよび「ZUNTATA」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう