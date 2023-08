タイトーは8月17日、Nintendo Switch用ソフト『タイトーマイルストーン2』について、本日よりダウンロード版の予約購入を開始したと発表。発売日は2023年8月31日で、通常価格は5720円となる。2023年9月12日までは10%オフの5148円で購入可能だ。

また、本作に加え前作『タイトーマイルストーン』を50%オフで購入できるセールも同時開催中。期間は、本日~2023年9月12日まで。

・『タイトーマイルストーン2』

URL:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060119.html

価格:5720円 ⇒ 5148円(10%オフ)

・『タイトーマイルストーン』

URL:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042944.html

価格:5720円 ⇒ 2860円(50%オフ)

※タイトーマイルストーンは2023年8月31日発売です。8月30日までは予約購入となります。予約購入をすることで配信後すぐにゲームをプレイすることができます。

「メタルブラック オリジナルサウンドトラック」が音楽配信プラットフォームにて配信決定!

『タイトーマイルストーン2』に収録予定の名作シューティングゲーム「メタルブラック」のサウンドトラックが音楽配信専用アルバムとして登場。

作曲者であるYack.こと渡部恭久氏の監修のもと、ゲーム基板からの完全新規収録となる。

ボーナストラックとして、2023年6月25日に開催されたZUNTATA36周年イベントで披露されたMASAKIさん(ZUNTATA)による「Born to be free」のリミックスバージョン「Born to be free Brilliant Mix」も収録予定だ。

■配信プラットフォーム

iTunes、Apple music、mora、Spotify、Amazon music、YouTube musicなど

■配信開始予定日

2023年8月31日

■価格

各配信サービスにてご確認ください

■収録曲

Red & Yellow / Coin / Take off / Born to be free / Warning / visitor / Dancing Horming / Dual Moon / Yueez / memory / AREA 26-10 / Dio panic! / non fiction / Waste days / the gate of guardian / Doubt / Phantasm / Time / a mirage of mind / Into the H.I. / Born to be free Brilliant Mix (Bonus track)

【ゲーム情報】

タイトル:タイトーマイルストーン2

ジャンル:バラエティー

販売:タイトー

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年8月31日予定

価格:5720円

CERO:B(12歳以上対象)