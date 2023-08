タイトーは8月4日、Nintendo Swtich/PlayStation 4で発売中の『レイズ アーケード クロノロジー』を、PC(Steam)でも配信すると発表した。配信時期は2023年秋予定、価格は7480円となる。

本作は、『レイフォース』『レイストーム』『レイクライシス』を忠実移植し、さらに3D描画の2タイトルを高解像度化した『レイストームNEO-HD』『レイクライシスHD』を加えた3タイトル5バージョンの「レイ」を収録したオムニバスゲームソフトだ。

▼ウィッシュリスト登録はこちら

https://store.steampowered.com/app/2478020/

また、「レイストーム」で同日に決行された作戦にちなみ8月4日を「オペレーション レイストームの日」と制定し、これを記念した関連製品の発売情報およびセール情報をあわせて紹介する。

Steamにてバンドルパック『RAY-DARIUS Lock-on Bundle』

発売決定!

「レイ」と「ダライアス」をつなぐバンドルパック『RAY-DARIUS Lock-on Bundle』を、Steam版『レイズ アーケード クロノロジー』と同じく2023年秋に発売予定。

3つのSteamアプリ・DLCをまとめたバンドルパックで、単品よりお安く購入できるほか、収録アイテムのいずれかをすでに購入済みの場合、ほかのアイテムを10%オフで買うことができる。

『RAY-DARIUS Lock-on Bundle』収録アイテム

・DARIUSBURST Chronicle Saviours

・DARIUSBURST Chronicle Saviours - Ray Force

・Ray'z Arcade Chronology

Nintendo Switch版『レイズ アーケード クロノロジー』が

初セール中!

2023年8月28日まで開催中のタイトーサマーセールでは、Nintendo Switch版『レイズ アーケード クロノロジー』が15%オフで購入可能。本作がセール対象になるのは今回が初となる。

▼ご購入はこちら

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html

【ゲーム情報】

タイトル:レイズ アーケード クロノロジー

ジャンル:シューティング

販売:タイトー

プラットフォーム:PC(Steam)/Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:

PC(Steam):2023年秋予定

Switch/PS4:発売中(2023年3月9日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:1万8480円(パッケージ版)

※特装版はパッケージ販売(Nintendo Switch/PlayStation 4)のみ。

CERO:A(全年齢対象)

© TAITO CORPORATION 1993, 1996, 1998, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※「PlayStation」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。