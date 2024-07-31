「R-GRAY1」のプラモデルなどが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催中！
タイトーの家庭用ゲームが最大80％オフ！「タイトーサマーセール2024 Part2」が開催中
タイトーは7月30日より、対象のNintendo Switch／PlayStation 4向けダウンロードタイトルが最大80％オフとなる「タイトーサマーセール2024 Part2」を開催中。期間は、2024年8月14日23時59分まで。
Part2では、1978年に開発・発売し世界的に大ブームを巻き起こした「スペースインベーダー」シリーズから、近年登場した3タイトルを収録した『スペースインベーダー フォーエバー』が80％オフ、『レイズ アーケード クロノロジー』と『レイストーム×レイクライシス HDコレクション』が初の40％オフとなるほか、定番タイトルが対象となっている。
この機会に、ぜひゲットしてみてはいかがだろうか。
セール特設サイト：https://www.taito.co.jp/sale
「タイトーゲームサマーキャンペーンPart2」フォロー&リポストキャンペーン
サマーセールの開催期間中、「タイトーゲーム」公式Xアカウントにて、Amazonギフトカードや「R-GRAY1」プラモデルが当たるキャンペーンを実施。詳しくは公式Xを確認しよう。
●応募方法
① 「タイトーゲーム」公式Xアカウント（@TAITO_Apps）を「フォロー」
② キャンペーン対象ポストを「リポスト」
●賞品
・コトブキヤ「R-GRAY1」プラモデル（再生産版）……3名
※11月以降の発送となります。
・Steamキーセット『レイズ アーケード クロノロジー -STRAHL（シュトラール）-』……1名
・Nintendo Switch 海外版『RayStorm x RayCrisis HD Collection』……1名
※国内版Nintendo Switch本体でも使用可能です。
・Amazonギフトカード（1000円分）……5名
●期間
2024年7月30日～8月14日まで
タイトーサマーセール2024 Part2実施期間
Nintendo Switch／PlayStation 4：2024年8月14日23時59分まで。
※『東方スペルバブル』のみ8月19日23時59分まで。
●対象タイトル
【Nintendo Switch】
●スペースインベーダー フォーエバー
通常価格：4180円 ⇒ セール価格：836円（80％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040115.html
●レイズ アーケード クロノロジー
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：4488円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053679.html
●レイストーム×レイクライシス HDコレクション
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：2970円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065635.html
●スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション
通常価格：5720円 ⇒ セール価格：2860円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022029.html
●ザ・ニンジャウォーリアーズ ワンスアゲイン
通常価格：3080円 ⇒ セール価格：1540円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016054.html
●タイトーマイルストーン
通常価格：5720円 ⇒ セール価格：2860円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042944.html
●タイトーマイルストーン2
通常価格：5720円 ⇒ セール価格：4004円（30％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060119.html
●タイムギャル HDリマスター
通常価格：4180円 ⇒ セール価格：3344円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060678.html
●宇宙戦艦ヤマト HDリマスター
通常価格：4180円 ⇒ セール価格：3636円（13％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060681.html
●忍者ハヤテ HDリマスター
通常価格：4180円 ⇒ セール価格：2508円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060680.html
●東方スペルバブル
通常価格：5800円 ⇒ セール価格：2900円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000024387.html
【PlayStation 4】
●スペースインベーダー フォーエバー
通常価格：4180円 ⇒ セール価格：836円（80％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA23672_00-2070079108098819/
●レイズ アーケード クロノロジー
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：4488円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA34112_00-2197670076760522
●レイストーム×レイクライシス HDコレクション
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：2970円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA43032_00-0424296385498796
●ザ・ニンジャウォーリアーズ ワンスアゲイン
通常価格：3080円 ⇒ セール価格：1540円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA15756_00-TT00010000000000
※価格はすべて税込みです。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※「TAITO」、および「TAITOロゴ」は、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。
※そのほおか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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