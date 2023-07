日本ファルコムは7月13日、アクションRPG「イース」シリーズのシリーズ生誕35周年記念作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』について、初公開となるキャラクターやバトルシステムの最新情報を公開した。本作の発売日は2023年9月28日、価格はパッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円。

今回の新情報としては、バルタ水軍・首領にして海賊姫カージャの実父でもある最強のマナ使い「グリムソン」や戦士長「グンナル」、ワタリガラスの「フギル」、主人公アドルとともにイースからやってきた医師「フレア」、そして、帆船サンドラス号の海戦と地上でのクロスアクションを組みあわせたバトルシステム「奪還戦」に関する詳細を新たに公開している。

・『イースX』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/ysx/

キャラクター紹介

グリムソン・バルタ CV:山路和弘さん/年齢:40歳

「オレたちノーマンは常に死と隣合わせ……。生きるってのはそういうことだろォ~?」

バルタ水軍・首領にして海賊姫カージャの実父。メドー海で名を轟かせる《隻眼のラドック》に並ぶ海賊と称されており、手下の荒くれ者たちを束ねるカリスマ性とロムン帝国相手に立ち回るほどの高度な政治的判断力をあわせ持つ。

感情の昂りを力に変えるノーマンの闘法“ベルセルク化”を自在に制御できるうえ、優れた戦闘技術を持つ最強のマナ使いでもある。

グンナル CV:阪口周平さん/年齢:29歳

「姫様も、そろそろ支配地の住民たちの生活に目を向けるご年齢かと思います。」

首領グリムソンのもとでバルタ水軍の戦士長を務める屈強なノーマン。

戦士としての腕前はさることながら、常に冷静かつ的確な判断でバルタ水軍の第二艦隊を率いている。

理路整然とした性格でカージャにとっては頭の上がらない相手だが、フェリア同様、グンナルもノーマンとしての彼女の成長を見守っている。

フギル CV:小林康介さん/性別:♂/年齢:??歳

「カァーーーッ!!」

いつの頃からかバルタ水軍の拠点・バルタ島に住み着くようになった、ぽってり体型のワタリガラス。

好奇心旺盛でイタズラ好きな性格だが、「主神ハールがカラスの目を通じて世界の出来事を見守っている」という伝承があるため、ノーマンに大切に扱われている。

フレア・ラル CV:園部啓一さん/年齢:47歳

「地上にいられること自体、私にとって奇跡のようなものさ。」

古代王国イースの冒険を通じてアドルが知り合ったランスの村の医師。

治療のためなら危険を顧みず村の外に出かけてしまうなど、見かけによらずかなりの行動派。

難病の治療に効くとされる《セルセタの花》の原種を求めてアドルの旅に同行しており、旅先でカルナックの診療所を手助けしていくことになる。

奪還戦

海上&陸上でバトル!グリーガーから島を奪い返せ!

『イースX -NORDICS-』の冒険の舞台、オベリア湾ではグリーガー(不死の亡者)に占領されてしまった島が各地に点在している。帆船サンドラス号で占領島を発見した場合、接近することで島を奪い返すための特殊バトル「奪還戦」が発生する。

「奪還戦」の流れ

1.サンドラス号で結界に覆われた占領島に接近

2.サンドラス号による海上戦開始

3.敵船と交戦しつつ、島の周囲に設置されている「バリアピラー」を破壊

4.島全体を覆っている結界が消滅し、上陸可能に

5.アドル&カージャで上陸し、敵拠点に攻め込む陸上戦開始

6.無数のグリーガーを撃破し、敵拠点を制圧することで島を奪還

海上戦はミッションクリアで船員テンションUP!

海上戦では画面に表示されるミッションをクリアすることで船員のテンションが上がり、各キャラクターの持つ「奪還戦スキル」が発動しやすくなる。

さらに、海上戦でUPしたテンションLvに応じて陸上戦開始時にさまざまなボーナスが付与されるため、アドル&カージャによる後半戦を有利な状態で進めることができる。

奪還成功で報酬GET&海上探索が快適に!

グリーガーを撃破し、島を奪い返すことでランクに応じたさまざまな報酬を入手できる。

また、奪還後の島はファストトラベルのポイントとして利用可能になるほか、島周辺の状況が海図に記載されるようになるため、オベリア湾の探索をより効率的に進めることができるようになる。

フギルの伝書

サンドラス号での航海中、ワタリガラスのフギルがアドルたちに伝書を届けてくれることがある。バルタ水軍からアドル&カージャ宛の伝書や、オベリア湾各地で助けを求める人々の声など、内容はさまざま。

伝書の内容によってはサブストーリー仕立てのクエストとして、冒険の途中にオベリア湾各地で依頼を受けることも可能となる。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日予定

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

