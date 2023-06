日本ファルコムは6月27日、アクションRPG「イース」のシリーズ生誕35周年記念作として発売予定の『イースX -NORDICS(ノーディクス)- 』について、限定版《アドル・クリスティン》Editionに同梱される『イースX -NORDICS-』オリジナルサウンドトラック miniの試聴動画を公開した。

本作の発売日は2023年9月28日予定。価格は、パッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円、今回公開されたサントラ miniほか豪華特典付きのパッケージ限定版の《アドル・クリスティン》Editionが1万2100円となる。

『イースX -NORDICS-』オリジナルサウンドトラック mini試聴動画

https://youtu.be/xIIUIaUrVKo

『イースX -NORDICS-』オリジナルサウンドトラック mini

『イースX -NORDICS-』劇中曲のなかから8曲を厳選収録した、特製デジパック仕様のオリジナルサウンドトラック mini。

今回の試聴動画では、収録される各楽曲のメドレーにあわせて初公開となる多数のゲーム内映像も楽しめる。

※『イースX -NORDICS-』オリジナルサウンドトラック miniは『イースX -NORDICS-』《アドル・クリスティン》Editionに同梱される製品となります。

▼ 収録曲 1. TO BE FREE

2. 悠(とお)き海に生きる者

3. Heat Hazard

4. Violent Warriors

5. Hardhearted Rock Line

6. Yesterday's Journey, Tomorrow's Dream

7. 瞳の中の少年剣士

8. SO MUCH FOR TODAY(YsX Ver.)

『イースX -NORDICS-』《アドル・クリスティン》Editionについて

『イースX -NORDICS-』《アドル・クリスティン》Editionでは、オリジナルサンドトラックminiや限定DLC衣装など、多数の豪華アイテムをオリジナル仕様のボディバッグに収納した限定版パッケージとなっている。

① Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4『イースX -NORDICS-』ゲームパッケージ

② 『イースX -NORDICS-』オリジナルサウンドトラック mini

ゲーム内使用楽曲の中から厳選収録したミニサントラ。

③ DLC「アドル・クリスティン」伝説のクレリアアーマー装備

古代王国イースの冒険(イースII)でアドルが使用していた、伝説のクレリアアーマー装備に変更可能なDLC。

④ 『イースX』オリジナルロゴピンバッジ

『イースX -NORDICS-』ロゴデザインをモチーフにしたアンティーク調仕上げの格調高いピンバッジ。

⑤ 『イースX』ビジュアルカードセット

『イースX -NORDICS-』でのアドルの冒険をモチーフに描かれた多数のイメージイラストを高精細仕様のビジュアルカードとして制作。

⑥ 『イースX』オリジナルボディバッグ(アドル・クリスティン model)

“冒険家アド ル・クリスティン”の旅をコンセプトに1から企画・デザインされた完全オリジナル仕様の数量限定ボディバッグ。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日予定

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※画面はすべて開発中のものです。