ユービーアイソフトは8月15日、2023年10月12日に発売を予定していた『アサシン クリード ミラージュ』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)]について、発売日を10月5日に変更したと発表。

本作の通常版の価格は、パッケージ/ダウンロード版ともに6600円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

「アサシン」クリード最新作となる本作では、イスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、プレイヤーは謎めいた過去を持つ若い盗賊であるバシム・イブン・イスハークとしてアラムートで隠れし者たちとともに答えを探し求めていく。

15年以上にわたってシリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、ストーリーを重視したアクションアドベンチャーが楽しめる。

本作の舞台となったバグダッドについて、インタラクティブに学ぶことのできるモード「バグダッドの歴史」は、発売時よりすべてのプラットフォームでプレイ可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:2023年10月5日予定

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万9800円(パッケージ版/数量限定)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

