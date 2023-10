ユービーアイソフトは10月5日、「アサシン クリード」シリーズ最新作『アサシン クリード ミラージュ』をPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)で発売。

価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6600円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

また、サブスクリプションサービスUbisoft+(Xbox/Ubisoft Connect)でも配信している。ローンチトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

吹替版 『アサシン クリード ミラージュ』ローンチトレーラー

URL:https://youtu.be/a4qHtO5fZbE?si=PZNiGqmNSrIoonlp

Ubisoft Bordeauxが開発を主導する本作は、15周年を迎えたシリーズ作品の最新作。イスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、シリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、豊かなストーリーをあわせ持つアクションアドベンチャーを楽しめる。

プレイヤーは悪夢のような幻視を見て答えと正義を求める狡猾な小賊、バシム・イブン・イスハークとして「隠れし者」に加わり、答えを探し求めていく。そしてバシムがマスターアサシンへと成長する過程を見届け、数奇な運命についての真実を明らかにする。

『アサシン クリード ミラージュ』では、シリーズ第1作と同様再び中東が舞台となり、イスラムの黄金時代を迎えた9世紀のバグダッドを探索。象徴的なランドマークをはじめとする建物や人々が密集した賑やかなバグダッドだが、アッバース朝カリフの統治下で腐敗に対して不安が高まり、反旗を翻す様子も見られる。

開発にはUbisoftの社員と外部の歴史学者で構成されたチームが携わり、歴史的な正確性はもちろん、文化的、宗教的な要素をゲーム内に盛り込み、歴史上重要な時代を忠実に描かれている。さらに本作では、シリーズで初めてアラビア語でのフルローカライゼーションを実現。ゲーム内で確認できる「バグダッドの歴史」では、この時代についてより深く知ることが可能だ。

『アサシン クリード ミラージュ』では、クロスプラットフォームのプログレッション機能やUbisoft Connectを活用して、フレンドとつながったり、ゲーム内のイベントやアクティビティに参加したりできる。期間限定のチャレンジやコミュニティチャレンジに加え、武器や衣装、消耗品などのリワードも用意しているという。Ubisoft Connectの詳細は公式ページを確認してほしい。

また、日本語吹き替え版の声優情報も公開。このほか、多数の声優が本作には出演している。フルボイスでローカライズされた本作を楽しもう。

【吹き替え声優(順不同)】

バシム:KENNさん(Zynchro)

ネハル:杉山里穂さん(マウスプロモーション)

ロシャン:野沢由香里さん(劇団青年座)

アリ:三上哲さん(ネクシード)

モルジアナ:富田美憂さん(アミューズ)

フラッド:髙坂篤志さん(AIR AGENCY)

ベシ:木内秀信さん(大沢事務所)

デルヴィス:あべそういちさん(ケンユウオフィス)

ナスリーン:佐藤日向さん(アミューズ)

ジャシブ:國立幸さん(劇団ひまわり)

リベカ:前田佳織里さん(アミューズ)

タビッド・アル=ヌビ:帆世雄一さん(アクロス エンタテインメント)

ヌル:峯田大夢さん(スターダストプロモーション)

ライハン:上田燿司さん(アミュレート)

アリブ:長尾歩さん(マウスプロモーション)

ティフェレト:菊池紗矢香さん(クレアボイス)

コン:落合福嗣さん(青二プロダクション) ほか

「我こそがマスターアサシン」キャンペーンを開催!

本作の発売を記念し、「我こそがマスターアサシン」キャンペーンを開催。投稿内容は本作に限らず、シリーズ全作品が対象となっており、参加した人から限定5名に豪華グッズがプレゼントされる。

「我こそがマスターアサシンキャンペーン」

期間:2023年10月5日~10月22日

参加方法:

① X(旧Twitter)にてUBISOFT_JAPAN(https://twitter.com/UBISOFT_JAPAN)をフォロー

②「アサシン クリード」シリーズのゲーム内で暗殺シーンのスクリーンショットまたは動画を「#アサクリミラージュ発売記念」のハッシュタグをつけて投稿

詳細は公式サイトを確認してほしい。

*そのほか開発に携わるスタジオ:Ubisoft Montréal, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Philippines, Ubisoft Singapore, Ubisoft Sofia, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Odessa, Ubisoft Bucharest

*内容は予告なく変更となる可能性がございます。一部の機能は発売時に利用できない場合があります。コンテンツは、Ubisoftの独自の判断により、いつでも購入または景品として別途提供される可能性があります。

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:発売中(2023年10月5日)

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万9800円(パッケージ版/数量限定)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

CERO:Z(18才以上対象)

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.